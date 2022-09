Federica Masolin, la minigonna incanta il GP di Monza: è lei la vincitrice

Ancora un altro incantevole post che porta la firma di Federica Masolin che decide di mandare completamente fuori di testa i suoi follower che sono rimasti, ancora una volta, senza parole. Il suo ultimo post lo dimostra alla grande – VIDEO

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti ci aspettavamo. Un contenuto davvero di altissimo livello che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che non potevamo chiedere affatto di meglio. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare. Buona visione a tutti quanti voi.

Federica Masolin, questa volta hai davvero esagerato

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che confermare il tutto. Una visione che definire “paradisiaca” è assolutamente troppo poco. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Il nuovo post sta raccogliendo il successo che merita. Una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non stavano aspettando altro. La sua presenza ha illuminato, non poco, il Gran Premio di Monza. Nonostante le Ferrari non siano riuscite a vincere in casa propria questo non è importato visto che a trionfare è stata proprio la giornalista di ‘Sky Sport‘ con un look semplicemente da favola. Così come potrete nel filmato c’è una “doppia versione” che ci spiazza completamente. Siete curiosi di vedere il tutto? Allora mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Federica Masolin, al GP di Monza è lei la protagonista: da guardare con cautela – VIDEO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai con un contenuto di altissimo livello. Poco prima della “magia” si presenta con una camicia di jeans e con una minigonna davvero niente male. Poi si passa all’opera d’arte: una versione “total red” che ci manda tutti definitivamente ko. Una gonna ancora più mini rispetto a quella in precedenza ed una giacca che mette in risalto tutte le sue straordinarie forme. Semplicemente incredibile e da applausi, nulla da aggiungere in merito.