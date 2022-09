Elodie, gonna tutta aperta e top minuscolo: lato ‘A’ troppo esposto

Il nuovo post pubblicato da Elodie sta raccogliendo il successo che merita sui social network. Ovviamente ci stiamo riferendo all’altissimo numero di “like” che sta continuando a ricevere. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che non possono assolutamente mai mancare in queste occasioni

Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui siamo davvero a dei livelli incredibili che meritano molto. Tanto è vero che, il numero dei “cuoricini”, sta continuando ad aumentare con il passare delle ore. Il contenuto è decisamente di altissimo livello, su questo non ci sono dubbi. Non rimarrete affatto delusi. Anche perché, la stessa nativa di Roma, non ci ha mai fatto rimanere male visto che quello che ha pubblicato fino ad ora ha sempre raccolto grandissimo successo. Buona visione.

Tutti in piedi per Elodie: il suo scatto è davvero incredibile

In questo periodo è decisamente molto attiva sui social network. In particolar modo sul suo profilo ufficiale di Instagram dove, negli ultimi giorni, sta aggiornando man mano il suo profilo con delle nuove foto che meritano e non poco. In realtà ancora ci dobbiamo riprendere dal suo look che ha esposto nell’ultimo ‘Festival del Cinema‘ che si è tenuto a Venezia dove ha mandato completamente fuori di testa tutti i presenti. In particolar modo i fotografi che davvero non sapevano dove guardare. Anche in questa occasione, però, non ha affatto deluso le aspettative. Il titolo è tutto un programma e non è assolutamente ingannevole. Siete pronti per conoscere la sua ultima opera d’arte? Allora non vi resta da fare altro che annullare tutti i vostri impegni che avete in programma e di dedicarvi esclusivamente a lei. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare. Offre, ovviamente, Elodie.

Elodie, questa volta hai esagerato: che spettacolo – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente come non mai. Capelli lunghi lasciati andare e coccolati da un filo di vento. Una gonna che si apre vertiginosamente e che mette in risalto una sua gamba. Tacchi altissimi che non passano inosservati. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di commento ed un top decisamente aderente che mette in risalto le sue straordinarie forme che meritano di essere viste con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Il tutto per presentare il suo nuovo singolo ‘Ti mangio il cuore‘. Ma quello lo abbiamo notato solamente in un secondo momento, visto che eravamo impegnati in altro.