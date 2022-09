Addio solo rimandato, saluta l’Inter già a gennaio

Il club non sarebbe del tutto convinto dalle prestazioni del calciatore che vorrebbe più spazio: gennaio sarà un mese caldo, può salutare e si scatena l’asta.

Idee chiare, nessuna esitazione, alcune situazioni da risolvere subito per evitare problemi in futuro. Per Marotta la strada è già tracciata e il suo lavoro instancabile darà risposte ai tifosi già nel mercato invernale.

Inzaghi sa bene di avere in mano una squadra che può fare la voce grossa in campionato, e ciò che preoccupa non sono le pedine mancanti, ma alcune situazioni che devono essere messe al loro posto. Ci sono rinnovi da portare avanti, ma anche calciatori che stanno trovando meno spazio e che vogliono capire quale sarà il loro futuro nel club nerazzurro. Toccherà ad Inzaghi il compito di gestire al meglio le risorse, e poi tutto arriverà sul tavolo di Marotta.

Chi non trova spazio sarà venduto per reperire fondi da reinvestire, e una situazione su tutte è sotto la lente d’ingrandimento. L’Inter non vuole che la valutazione di un calciatore molto ambito sul mercato possa abbassarsi, e per questo non può assolutamente perdere tempo. Qualora dovesse arrivare la proposta giusta sarà quindi valutata la cessione, e le pretendenti non mancano.

Inter, cessione in vista a gennaio: ecco le pretendenti

Il suo arrivo fu accolto con grandissima soddisfazione dai tifosi. Quella trattativa lampo fu condotta da Marotta per bruciare la concorrenza e assicurarsi uno dei migliori esterni sul mercato, ma qualcosa non è andata per il verso giusto. Infortuni, poi qualche panchina di troppo e una situazione che con il nuovo campionato non è affatto cambiata.

Robin Gosens continua a trovare poco spazio, sembra scavalcato nelle gerarchie da alcuni calciatori e più in generale sulla fascia sinistra Inzaghi cerca più equilibrio per spingere maggiormente sulla corsia opposta presidiata da Dumfries. Verrebbe da chiedersi quindi il perché di quell’investimento, ma Marotta non può perdere tempo. Inzaghi dovrà quindi capire quale è l’effettiva importanza del tedesco, che in alternativa potrà fare le valige e accasarsi altrove.

Nel mercato estivo le offerte non sono mancate dall’estero, ma in passato anche la Juve si interessò al calciatore per risolvere il problema della fascia. Restano quindi aperti i discorsi. Gosens avrà due mesi di tempo per convincere Inzaghi, mentre i tifosi chiedono di garantirgli più spazio. Poi sarà tempo di scelte, ma non è da escludere una partenza che potrebbe concretizzarsi a breve per una esperienza che fino ad ora non ha del tutto convinto.