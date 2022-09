Sulla poltrona il vestito sale troppo: tutto in vista per Elisabetta Canalis

Impeccabile, sempre in perfetta forma, capace di stupire: Elisabetta Canalis lo ha fatto di nuovo, e la foto testimonia il suo fascino.

La più amata d’Italia. Verrebbe da dire che è questione di gusti, ma quando si parla di Elisabetta Canalis siamo sempre al cospetto di una donna magnetica.

Eleganza, fascino, un fisico stellare che ha conquistato uomini famosi ma più in generale le ha regalato una carriera fantastica e senza sosta. Richieste dal mondo della moda, copertine delle riviste più famose al mondo, tanta televisione e film. Un successo planetario, che l’ha resa famosa anche all’estero dove sono in tanti a ritenerla una delle icone del fascino italiano.

Elisabetta Canalis non smette mai di stupire. Fra uno spot e l’altro, fra un allenamento e un match sul ring, regala spesso foto da sogno sui suoi profili social. Lo ha fatto nuovamente con un post che a giudicare dai commenti ha fatto il giro del mondo. Del testo quando la tua sensualità ha ottenuto un successo planetario, è lecito attendersi sempre un boom di commenti. L’ultima foto però merita di essere rivista. Sulla poltrona il suo fascino è clamoroso, lo sguardo intenso, il risultato in più di 400 commenti.

Elisabetta Canalis: tre scatti da sogno, community in delirio

Elisabetta Canalis si trova a Milano, nel regno della moda, e non ha perso occasione per postare tre scatti che stanno facendo il giro dei social. Quando si parla di lei i commenti vanno tutti in una sola direzione. Fascino, eleganza, capacità di attirare le attenzioni del grande pubblico in maniera mai banale, assolutamente mai volgare e sempre travolgente.

Lo ha fatto di nuovo la Canalis, con un abito bianco su una poltrona. Il vestito scopre le gambe, lo sguardo seducente fa il resto, e il tutto si trasforma come sempre accade in un tributo social. Del resto quando a seguirti ci sono 3 milioni e 300 mila followers è semplice conquistare l’attenzione. La differenza però nel suo caso la fa la sua bellezza. L’occasione è quindi la collaborazione con un marchio famosissimo, che come accade anche per altri famosi brand la cerca per impreziosire i prodotti affidandosi ad una vera e propria icona di stile.

I commenti arrivano quindi a valanga, anche dai vip che non possono fare a meno di apprezzare quanto visto. Noi abbiamo scelto una sola foto, ma la Canalis ne ha ‘regalate’ tre ad una community vastissima. Il risultato? Si può racchiudere in maniera semplice. La Canalis è sempre e comunque una delle bellezze italiane più ammirate e apprezzate. Anche all’estero.