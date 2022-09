Claudia Nargi, la sorella di Federica è prorompente in spiaggia – FOTO

Meno famosa della sorella Federica, ma con una bellezza non da meno e che non passa inosservata: che spettacolo Claudia Nargi in spiaggia.

Se Federica Nargi ha conquistato almeno una volta la vostra attenzione, e conferma di essere una delle donne più belle e amate dagli italiani, forse non avete mai visto gli scatti della sorella Claudia.

Fisico perfetto, fascino mediterraneo, sguardo affascinante. Anche Claudia Nargi è una donna bellissima, che alla televisione e ai riflettori preferisce altro. Carattere più timido e introverso, tanti progetti, molte idee brillanti lontane dallo spettacolo. Dopo il diploma in un Istituto Turistico Claudia ha iniziato a lavorare come Project Document Controller e nonostante il suo lavoro, e quello della sorella, vive da sempre un legame fortissimo con la moglie di Alessandro Matri.

Poche interviste, nessuna presenza in tv, ma due dati chiarissimi che emergono nelle foto postate. Il primo è un legame fortissimo con le nipoti, dalle quali non si separa mai. Il secondo è un fascino pazzesco, una bellezza molto simile a quella di Federica, che le ha comunque regalato numeri importanti sui social. Del resto, uno degli ultimi scatti, ha incassato tanti commenti, e il motivo è abbastanza chiaro.

Claudi Nargi, scatto da sogno in spiaggia

I giorni caldi dell’estate sono stati scanditi dalle foto anche per Claudia Nargi. Sulla sua pagina Instagram spuntano scatti con la sorella, con le nipoti, in spiagge da sogno o nei momenti di relax e divertimento condivisi con l’amata sorella. “Due gocce d’acqua”, si legge in un commento, mentre altri followers le scrivono “stupenda”, o ancora “bellissima”. Sono le foto infatti a chiarire quanto sia affascinante anche Claudia Nargi.

Negli scatti inoltre emerge un legame fortissimo. Spesso dopo i momenti condivisi, le sorelle Nargi si scambiano complimenti, postano foto e ribadiscono quanto la lontananza sia difficile. Una vive a Roma, l’altra a Milano, ma nei momenti insieme sono spesso postano foto da sogno. Anche i numeri infatti testimoniano che nonostante preferisca stare lontana dai riflettori, Claudia ha un importante seguito.

Sono quasi 200mila i suoi followers, molti di più di altre influencer che cercano ad ogni costo il successo social. E chi la segue non ha potuto fare a meno di apprezzare l’ultimo potentissimo scatto. Foto in bianco e nero che rende tutto più elegante, un costume da sogno e un fisico stellare. Se Federica Nargi è apprezzatissima per il suo fascino e per la simpatia, di certo Claudia non è da meno, e le sue foto lo confermano.