Ludovica Pagani, il vestito quasi non esiste: spacco e scollatura esagerati

Ludovica Pagani, anche in questa occasione, ha deciso di esagerare. Ovviamente si tratta di una buona notizia per tutti quanti noi, ci mancherebbe altro. Uno scatto che ci lascia completamente senza parole e soprattutto senza fiato

Almeno secondo noi della redazione che abbiamo visto il tutto e siamo rimasti davvero stupefatti. D’altronde, cosa mai si può dire in merito ad un contenuto di altissimo livello. un qualcosa che ti manda completamente al tappeto. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è veramente superata e lo ha fatto in grande stile e nella maniera migliore in cui potesse agire. Siete curiosi di conoscere il tutto? Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare tra poche righe.

Ludovica Pagani, da bollino rosso: che incanto

Quando decide di pubblicare un nuovo post sul suo profilo ufficiale Instagram è sempre festa. Lo sappiamo tutti, in particolar modo i suoi follower che non si perdono un singolo aggiornamento da parte sua che è decisamente molto attiva sui social network. Come in questa ultima estate in cui ha fatto vedere e conoscere a tutti le sue infinità di costumi e bikini da urlo. Adesso, però, si è passati decisamente ad altro. Un vestito che merita e che ti fa togliere completamente il fiato. Nel vero senso della parola. Questo è l’effetto che ha fatto a tutti quanti noi e che, siamo sicuri, farà anche a voi. Ne siamo consapevoli e sappiamo bene quello che vi stiamo dicendo. Siete pronti per iniziare questa nuova e fantastica avventura? Allora il nostro consiglio è quello di annullare tutti i vostri impegni che avete in programma e di concentrarvi esclusivamente su di lei.

Ludovica Pagani, un lato ‘A’ assoluto protagonista: da incanto – FOTO

Ed eccola qui, in una versione che definire “piccante” è assolutamente troppo poco. Tacchi vertiginosi e uno spacco del vestito che mette in netto fuorigioco la sua gamba destra che ci fa mandare completamente fuori di testa. Una posa assolutamente da infarto ed un lato ‘B’ messo in bella vista. Per non parlare di quello ‘A’ a dir poco prorompente che appare in evidente difficoltà per quello che deve sopportare. Una foto scattata in spiaggia con il mare ed il cielo azzurro che fanno sì da contorno, ma la vera protagonista non può essere che lei.