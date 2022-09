Madalina Ghenea, il vestito si apre: lato ‘A’ da Festival

Ancora un altro strepitoso post che porta la firma da parte di Madalina Ghenea che ha mandato completamente in tilt non solamente il suo account ufficiale di Instagram, ma soprattutto i suoi follower che non possono credere ai loro occhi per quello che hanno appena visto. Da rimanere senza parole e senza fiato – FOTO

D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione si è decisamente superata. Lo dimostra il suo post che sta raccogliendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo al fatto che lo stesso sta raccogliendo un numero di “like” importantissimo. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che, in questi casi, non possono assolutamente mai mancare. Se non credete a quello che vi diciamo rimanete qui con noi. Buona visione.

Madalina Ghenea, anche Venezia è stata conquistata

Non ci voleva molto, ma alla fine si è tolta anche la grande soddisfazione di conquistare la città di Venezia. Ovviamente anche lei è stata invitata in occasione del ‘Festival del Cinema‘ che si è tenuto proprio nella città lagunare. C’erano davvero tutte, molte di loro appartenenti alla nostra speciale rubrica. Ed, ovviamente, non hanno per nulla deluso le aspettative. Tra queste rientra proprio la splendida Madalina che ha incantato i presenti con un look che non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è veramente superata per la gioia di tutti quanti noi che non vedevamo assolutamente l’ora di poter visionare una nuova opera d’arte che portasse il suo nome. Ovviamente non siamo rimasti affatto delusi. Anzi, in realtà, con lei non lo siamo mai stati. Siete curiosi di conoscere il tutto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi e godervi lo spettacolo che sta per iniziare. I vostri occhi vi ringrazieranno di vero cuore.

Madalina Ghenea, semplicemente una diva: il vestito si apre troppo – FOTO

Adesso ci credete a quello che vi stavamo dicendo in precedenza? Il suo post è un qualcosa di veramente incredibile e che merita di essere osservato con tutta l’attenzione di questo mondo. In questo caso lo zoom è più che obbligatorio e merita di essere fatto. Un vestito rosso (colore che le dona moltissimo) che tende ad aprirsi vertiginosamente e che mette in evidenza il suo straordinario lato ‘A’.