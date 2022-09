Esonero Allegri, pazienza finita: ribaltone Juventus, i dettagli

In casa Juventus è ormai crisi. La sconfitta subita in casa contro il Benfica complica e non poco il cammino dei bianconeri nella Champions League con i lusitani che vincono una sfida molto importante in ottica secondo posto. Il ko mette a rischio anche la posizione di Massimiliano Allegri, con il possibile esonero.

La Juve era passata in vantaggio dopo pochi minuti grazie al gol di Milik ma già nel primo tempo è arrivato il pareggio firmato Joao Mario dal dischetto. Nel secondo tempo è David Neres a regalare il successo ai portoghesi che fanno così un importante salto in avanti in classifica.

Esonero Allegri, l’allenatore rischia fortemente il posto

Ora i bianconeri si trovano a quota zero punti in classifica insieme al Maccabi Haifa, distanti ben sei punti dalla coppia di testa del proprio girone di Champions League. Un percorso che si fa molto difficile per gli uomini di Massimiliano Allegri. Proprio il tecnico sembra essere ora in un momento complicato considerata anche la partenza non ottimale in campionato. I cinque punti di distacco dopo sei giornate dal terzetto di testa hanno portato molti suoi tifosi a chiedere l’esonero. Un inizio di stagione non facile per la squadra bianconera con l’allenatore che aveva indicato in estate lo scudetto come obiettivo principale dell’annata.

I vari infortuni di Pogba, Chiesa non aiutano la squadra a rimettersi in sesto ma è vero anche che dalla Juventus ci si aspettasse qualcosa in più in questa prima fase. Alcune uscite dei bianconeri hanno lasciato molto a desiderare, soprattutto dal punto di vista del gioco. Se per la partita casalinga contro la Salernitana c’è l’alibi del gol annullato nel finale di partita a Milik, in molte altre occasioni, come quella odierna, per la Juventus si è trattato di una partita giocata al di sotto delle possibilità.

In caso di addio di Allegri, due nomi per i bianconeri

Al momento non sembrano esserci delle piste concrete per la sostituzione del tecnico che rimarrà alla guida della squadra almeno fino alla prossima sfida di campionato. Vero anche che se non dovesse arrivare un risultato positivo in occasione della partita contro il Monza in trasferta, la situazione potrebbe complicarsi. I nomi che circolano al momento sono quelli di Pochettino, che ha lasciato il PSG in estate, e quello di Zidane che però al momento rappresenta più un sogno per i tifosi che altro. Massimiliano Allegri è chiamato quindi a risollevare le sorti della squadra per provare a migliorare la sua situazione.