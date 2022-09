Carolina Stramare, la gonna scopre tutto e maglia trasparente – VIDEO

Carolina Stramare da capolavoro assoluto, l’ex Miss Italia ancora una volta offre prospettive magiche: il look spopola e fa sognare

La bellezza irresistibile di Carolina Stramare è entrata di prepotenza nell’immaginario collettivo. Senza dubbio, tra le Miss Italia degli ultimi anni, Carolina è stata la reginetta più amata, e non soltanto perché è stata colei che ha indossato la corona più a lungo, anche se in maniera rocambolesca visti gli sviluppi della pandemia nel 2020.

Carolina Stramare, fascino magnetico e irresistibile che fa esplodere il web

La modella, dalla sua incoronazione tre anni fa, è diventata uno dei volti femminili più in vista, sui social e non solo. Su Instagram è arrivata ormai a oltre 400 mila followers e soltanto negli ultimi mesi ha dato bella mostra di sé in eventi pubblici di grande risonanza, dalla Milano Fashion Week al Festival del Cinema di Venezia, pochi giorni fa. In mezzo, una serie infinita di scatti estivi da capogiro, in cui sfoderare tutta la sua sensualità e una fisicità esplosiva già diventata inconfondibile. Foto che hanno raccolto like e messaggi d’amore a profusione, e lo stesso è avvenuto negli ultimi giorni in laguna, dove la grande eleganza e il look spregiudicato di Carolina hanno fatto la differenza e attirato l’attenzione sul red carpet.

Carolina Stramare, l’abito che ha conquistato il Festival di Venezia e tutti i fan: la gonna si alza, coronarie a rischio

Il suo look, con minigonna cortissima e dallo spacco illegale e con una maglietta dalle trasparenze audaci, lo abbiamo ammirato da svariate prospettive. Mancava quella in movimento, con un video che la ritrae camminare prima per strada e poi sedersi su uno dei battelli che attraversano i canali della laguna veneziana. In chiusura di video, il dettaglio, proprio quello, che infiamma gli ammiratori. Carolina fa per tirare ulteriormente su la gonna e scopre gambe da infarto. La perfezione non è di questo mondo, ma lei, stavolta, ci va davvero vicina. E così, ancora una volta, si scatenano gli applausi e i messaggi di adorazione da parte dei fan. Eccone alcuni: “Quel vedo non vedo è favoloso”, “Sei una dea”, “Meravigliosamente eccezionale”, “Sei troppa roba”, “Sei un sogno che non conosce risveglio”, “Cosa dire, sei semplicemente sublime”. La Megan Fox italiana ancora una volta stupisce e alza al limite le pulsazioni degli ammiratori.