Milan, Maldini segue la linea “italiana”: colpo prenotato a sinistra

Calciomercato Milan, per Paolo Maldini non esistono giorni di pausa e nemmeno di ferie. Per i rossoneri lavorerebbe 365 giorni l’anno. A dire il vero è un po’ come sta facendo adesso visto che non si è mai fermato fino ad ora, visto che il suo obiettivo è sempre quello di tendere a migliorare la rosa allenata da Pioli

Non è affatto un mistero che segua, con molta attenzione ed interesse, calciatori che militano in Serie A e che si stanno affermando in quel ruolo. Questa volta il suo obiettivo è chiaro: rinforzare ulteriormente quella fascia sinistra dove c’è un certo Theo Hernandez, titolare inamovibile del ‘Diavolo’ ed anche uno dei migliori al mondo. La volontà è quella di chiudere subito, anche per la prossima stagione, per il calciatore che piace e non poco. Da come avete potuto ben intuire il nome c’è. Ed anche il cognome.

Milan, l’obiettivo di Maldini è chiaro

La dirigenza del Milan continua a lavorare incessantemente per cercare di migliorare la squadra. In questo avvio di stagione i rossoneri non possono assolutamente lamentarsi visto che, insieme a Napoli ed Atalanta, si trovano al primo posto in classifica collezionando vittorie e pareggi senza mai uscire sconfitti. L’intento di Pioli è quello di proseguire su questa scia dell’entusiasmo. L’ambiente è al settimo cielo e questo non è affatto un mistero e la società è pronta ad alzare ancora di più questa atmosfera magari con un altro colpo in arrivo. Magari per la prossima estate visto che si vuole rinforzare la fascia sinistra. In questo momento c’è il terzino francese che si sta confermando ad altissimi livelli. Non è affatto un mistero che i migliori top club europei lo abbiano osservato con molta attenzione e sono pronti a fare carte false pur di averlo. Oltre a lui, però, c’è Ballo-Touré che come riserva non ha per nulla convinto gli addetti ai lavori. L’obiettivo, magari, è quello di sostituirlo con un calciatore che conosca alla perfezione la Serie A.

Milan, per la fascia occhi su Parisi: gioiello dell’Empoli

Fabiano Parisi, anche in questa stagione, si sta confermando ad altissimi livelli con la maglia dell’Empoli. Sia con Andreazzoli che con Zanetti sta dimostrando a tutti di essere pronto per giocare in una grande squadra. I toscani si coccolano uno dei suoi gioielli che ha in rosa. Ma se dovesse arrivare una offerta irrinunciabile allora sono pronti a sedersi attorno ad un tavolo e discutere del tutto. Il ‘Diavolo‘ è alla finestra ed è pronto a bussare alla porta del club di Corsi.