Monica Bertini, scollatura accecante: l’occhio cade proprio lì

Ancora un altro grandissimo successo che porta la firma di una delle giornaliste più conosciute ed apprezzate nel nostro paese come Monica Bertini. Il suo post, pubblicato direttamente sul suo account ufficiale di Instagram, non poteva assolutamente passare inosservato agli occhi di tutti – FOTO

Se non avete ancora visto il suo ultimo contenuto non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Qui troverete solamente roba di qualità, noi ci teniamo molti ai lettori fedeli di ‘Calciopolis’. Vi abbiamo mai deluso? Assolutamente no. Ed è per questo motivo che vi consigliamo di mettervi quanto più comodi possibili per concentrarvi esclusivamente sulla bella romagnola che, ancora una volta, ci ha deliziato con una immagine top. Non ci resta che augurarvi buona visione.

Monica Bertini, semplicemente sensazionale: che scatto

Una immagine che non poteva assolutamente passare inosservata. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo attendendo da molto tempo. Semplicemente spettacolare, su questo non possiamo dire assolutamente nulla. Una vera e propria gioia per i nostri occhi che non potevano chiedere diversamente. In questa ultima estate l’abbiamo vista ed apprezzata con degli scatti che non stanno né in cielo e né in terra. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Proprio come in quest’ultima immagine che vi faremo vedere che merita davvero tanto. Siete pronti per lo spettacolo? Allora mettetevi davvero comodi perché sta per iniziare lo spettacolo tanto atteso da voi. Buona visione.

Monica Bertini, l’occhio cade proprio lì: selfie devastante – FOTO

Un qualcosa di veramente incredibile che anche le sue amiche (e appartenenti alla nostra speciale rubrica) come Eleonora Boi e Laura Cremaschi non hanno potuto fare altro che lasciare il loro “like” di approvazione. Da rimanere completamente impietriti. Un selfie all’improvviso è proprio quello che ci voleva per tutti quanti noi che non potevamo chiedere diversamente . Una scollatura importante e che non poteva passare inosservata. Davanti ad una opera d’arte del genere le parole fanno fatica ad uscire. Ed è proprio così visto che solamente una come la nostra Monica sa fare. Una vera e propria perla che siamo pronti a custodirla con molta cura. Tutti i suoi fan sono usciti completamente fuori di testa. Chissà perché.