Giorgia rossi, maglia aperta davanti: la Serie A ha una regina ‘piccante’

Look pazzesco scelto per presentarsi davanti agli schermi e agli appassionati di calcio: Giorgia Rossi colpisce nel segno.

Una coppia da sogno, un duo che si alterna ma con identiche fortune, e che di certo gli italiani tengono d’occhio.

Dazn ha fatto bingo con Diletta Leotta, di certo la donna di sport più seguita e ammirata sui social network dagli italiani. Giorgia Rossi però non è certo da meno. Anche i suoi numeri sono interessanti, e ciò che colpisce non è solo il fascino ma anche la puntualità e la precisione con cui racconta la Serie A. Il calcio è la sua passione, ed è diventato un lavoro che dallo studio a bordocampo la rende splendida protagonista.

Sui propri profili social la Rossi mostra gli scatti delle sue avventure televisive. Look pazzeschi, vestiti da sogno, sorrisi magnetici che fanno capolino e incassano valanghe di commenti da parte degli appassionati di calcio. Del resto le belle donne che sempre più di frequente, e verrebbe da dire per fortuna a giudicare dalla loro bravura, appaiono sugli schermi, incassano sempre complimenti e un seguito pazzesco. Quando poi ai fan sono ‘regalate’ foto del calibro delle ultime postate da Giorgia Rossi, il boom di commenti è inevitabile. Provate un po’ a dare un’occhiata.

Giorgia Rossi: fascino ed eleganza sui social

Se i fan di Diletta Leotta sono tantissimi, non mancano i followers e gli estimatori per Giorgia Rossi, giornalista tra le più apprezzate degli ultimi anni. Il suo fascino, quei capelli biondi e lo sguardo attraente, sono amatissimi dai fan, ma di certo lo è anche la sua bravura, che emerge ad ogni conduzione, in tutti gli interventi al fianco di grandi calciatori del passato che come lei collaborano con la nota emittentte.

Dazn ha fatto nuovamente centro, e di certo la popolarità della Rossi è notevolmente aumentata. Il look mostrato dopo un recente match della Lazio non è infatti passato inosservato, e le urla del pubblico allo stadio, accompagnate dai commenti sui social, si sono moltiplicate anche in occasione del recente incontro fra Inter e Torino. “San Siro collection” scrive lei sulla sua pagina, e i tre scatti della sua galleria sono magnetici.

Maglia scollata, sguardo attraente, primi piani e foto invece in cui si vede per intero il look scelto. I complimenti arrivano a valanga, anche dai vip che non possono fare a meno di notare la potenza degli scatti. Il tutto si trasforma in un tributo social, e in una pagina che ha superato abbondantemente il mezzo milione di followers su Instagram. Prima di tutto, del fascino e dell’eleganza, viene però la sua bravura, che ormai la rende una delle giornalista più amate ed apprezzate nel panorama calcistico italiano.