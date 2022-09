Diletta Leotta, canottiera esagerata in dolce compagnia

Look davvero pazzesco per una occasione di lavoro: Diletta Leotta incassa quasi 1500 commenti e il motivo è chiarissimo nella foto.

L’ennesima chiamata dal mondo della moda. Tutto trasforma in uno scatto potentissimo, che arriva diritto alla community e come spesso accade si trasforma in una valanga di commenti.

Quando si parla di Diletta Leotta sono due concetti ormai chiari a fare la differenza. Il primo è nel suo fascino che l’ha resa icona di bellezza in Italia. Il secondo è in quel seguito social che le ha regalato numeri inattesi almeno in avvio di carriera, e che la rende la donna di sport italiana più seguita su Instagram. Il motivo è sempre chiaro. Basta fare scroll fra le sue foto e provare a scegliere quella più travolgente. Un compito non facile, sia per la frequenza con cui arrivano le foto, sia per un fascino che ad ogni post la rende impeccabile.

Diletta Leotta ha quindi dato in pasto ai social una nuova istantanea per una collaborazione lavorativa. Il risultato? Noi diamo i numeri, con i commenti che sfiorano quota 1500. Il resto lo affidiamo a voi e ci limitiamo a farvi vedere la fotografia. L’effetto wow è garantito, su questo possiamo scommetterci, perché il volto famosissimo di Dazn ha nuovamente lasciato tutti a bocca aperta.

Diletta Leotta è magnetica: scatto da sogno in compagnia

Quando si parla di bellezza e primati non si può fare a meno di menzionare Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn ha impiegato davvero poco tempo a far breccia nel cuore degli sportivi prima e degli italiani poi, conquistati dal fascino clamoroso della splendida siciliana. La sua passione si è trasformata in lavoro quindi, e fra conduzioni e presenze a bordocampo ad ogni apparizione in tv o allo stadio è sempre delirio.

I grandi marchi di moda e il mondo della televisione però ci hanno messo poco ad accorgersi della sua bellezza e soprattutto di quel seguito. Con 8 milioni e 300 mila followers che attendono sempre un nuovo contenuto, la visibilità dei prodotti di quei marchi che la scelgono come testimonial è garantita, ma anche il risultato. Sorrisi, un fisico travolgente, forme esplosive che la rendono una delle donne più amate dagli italiani son ormai dati chiari.

Arriva quindi un nuovo scatto, e il risultato è sempre uguale. Commenti a valanga, frasi ad effetto, like che non si contano. La Leotta si mostra seduta con un pantaloncino cortissimo e un top che fa sognare. Lo fa insieme al suo amato cane, che ha perfino un profilo social con quasi 2mila followers. Effetto di Instagram verrebbe da dire, ma la vera sorpresa la regala nuovamente lei con una foto che merita di essere rivista e che testimonia come sempre la bellezza di una donna incantevole.