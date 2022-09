Milan, già scelto il prossimo ‘numero 12’: colpo italiano in Serie A

Maldini non ha dubbi: sarà un portiere affidabile e di grande qualità a coprire le spalle a Maignan. La trattativa si accende.

La porta del Milan sarà blindata per anni. Maignan è più che una certezza, è una risorsa solida, validissima, che alla prima stagione in Serie A ha fatto registrare due dati importantissimi e da non sottovalutare.

Il primo è nel successo pieno nel compito di far dimenticare ai tifosi Donnarumma. Maignan lo ha fatto in silenzio, facendo parlare le sue uscite, i suoi interventi decisivi per lo scudetto, quell’atteggiamento da leader che ha avuto un grande impatto su tutta la difesa rossonera. Il secondo è nel riconoscimento di miglior estremo difensore della stagione. Una operazione di grande spessore quella di Maldini, che ora avrà il compito di blindarlo da eventuali offerte. Il Milan è pronto a dire no, ma intanto ragiona sul futuro e su un dodicesimo di grande affidabilità.

Tatarusanu ha già dimostrato di essere un valido dodicesimo sempre pronto quando è chiamato in causa, ma quella attuale potrebbe essere la sua ultima stagione con la casacca rossonera. C’è infatti già un estremo difensore nel mirino, e sarebbe perfetto per coprire le spalle a Maignan e garantire a Pioli qualità. La trattativa potrebbe quindi decollare, e sarà decisiva la volontà di un numero uno che è molto legato però alla piazza in cui gioca da tempo e con grande successo.

Milan, scelta fatta per il dodicesimo

La caccia al dodicesimo è aperta e dovrà tenere conto di alcuni dati ormai chiari. Il primo è che Maignan non si tocca, è il titolare inamovibile e lo sarebbe senza alcun problema nei migliori club del mondo. Il secondo è che serve comunque un elemento affidabile, perché Pioli punta in alto in tutte le competizioni in cui giocherà, e vuole una rosa profonda e di grande livello.

Ecco quindi che il profilo sarebbe già stato individuato da Maldini e Massara che non vogliono perdere tempo. Sono i numeri a parlare per il calciatore sul taccuino del Milan, da anni ormai fra i migliori portieri d’Italia e sempre un punto di riferimento per il suo club. Si tratta di Consigli, che al Sassuolo ha trovato la consacrazione e che meriterebbe di giocare per un club che punta a vincere qualcosa di importante. Il numero uno non ha mai nascosto il suo legame con i neroverdi, punta a giocare da titolare ed ha tutte le carte in regola per farlo ancora a lungo.

La chiamata del Milan però potrebbe sparigliare le carte sul tavolo, e di certo far riflettere l’estremo difensore. La valutazione non sarebbe altissima, i rapporti fra le due società sempre buoni e l’anno prossimo il portiere compirà 36 anni e lo farà ancora in pienissima attività. Potrebbe essere l’ultima chiamata importante, quella per mettere la ciliegina su una carriera importante provando a mettere trofei in bacheca. Il Milan ci pensa, Consigli lo farà pure, e la sensazione è che l’affare potrebbe farsi.