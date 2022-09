VIDEO da bollino rosso: Cristina Buccino toglie il fiato

Tacchi altissimi, sorrisi ammiccanti, ma il resto lo lasciano alle immagini: Cristina Buccino infiamma la community e si avvicina ad un clamoroso record.

Partiamo dai numeri, che sui social contano molto e danno la dimensione di quale sia il seguito di un vip. La Buccino si avvicina infatti ad un clamoroso record che di certo la renderà fiera di ciò che ha fatto.

La sua community si avvicina infatti ai 3 milioni di followers. Un successo vero e proprio, per una imprenditrice digitale ed infuencer che del mondo social ne ha fatto un lavoro. La Buccino è una maga nell’alimentare i numeri, una prestigiatrice che lascia i fan a bocca aperta con contenuti da sogno e quella voglia di stupire che emerge in maniera potentissima ma sempre elegante e mai banale.

Foto da sogno, video pazzeschi, look magnetici e presenze negli appuntamenti più importanti, quelli ai quali i vip proprio non possono mancare. Il tutto è svelato ai followers che incassano e rispondono, riempiendola di complimenti e di like. Anche di recente è arrivato infatti un nuovo video che ha lasciato tutti a bocca aperta. La Buccino è semplicemente impeccabile, ammaliante nel suo muoversi in maniera seducente. Non vogliamo rovinarvi però la sorpresa, quindi mettetevi comodi e ammirate le immagini che state per vedere.

La Buccino accende l’entusiasmo: che video sui social!

Lo ha rifatto. Viene da dire questo scorrendo i contenuti di Cristina Buccino. Un nuovo video arriva quindi ad alimentare l’entusiasmo della community, e le reazioni sono sempre identiche. “Sei la regina dei social”, ma anche “eccola di nuovo, la numero uno”, e ancora “come sempre bellissima”. Questo il tenore dei commenti che arrivano alla Buccino, mentre i like nemmeno si contano. Naturale verrebbe da dire facendo scroll sui contenuti offerti ai fan su Instagram.

La Buccino fra presenze in tv, collaborazioni con grandi brand di moda e momenti di relax in cui si mostra con look pazzeschi e bikini minimal, è di certo da annoverare fra le regine dell’estete. Da ogni luogo visitato sono arrivati scatti da sogno ed emozioni in foto che hanno fatto il giro del web. Anche l’ultimo video, però non è da meno, e testimonia quale sia la bellezza di una donna che sa sedurre e ammaliare ma sempre con grandissima eleganza.

La Buccino ha quindi indossato tacchi altissimi, un look sobrio che però mostra con grande eleganza, e con una camminata pazzesca e un sorriso impeccabile è tornata ad incassare i complimenti da parte dei suoi fan. Il risultato? Niente spoiler, abbiamo semplicemente deciso di postare il video. Provate a staccarvi dagli schermi se ci riuscite. Siamo certi che il compito non sarà semplice.