Martina Colombari, minigonna da infarto: vestito minuscolo

Martina Colombari non smette mai di sorprenderci. Tanto è vero che è arrivato un altro delizioso post che la showgirl ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale di Instagram che sta avendo tutto il successo che merita – FOTO

Ovviamente ci stiamo riferendo al fatto che il suo post sta venendo inondato di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non si perdono affatto un singolo aggiornamento da parte dell’attrice sul suo profilo. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata ed ha fatto vedere a tutti le sue brillanti qualità oltre che un look a dir poco fantastico. Guardare per credere e buona visione a tutti.

Martina Colombari, look da urlo: semplicemente incantevole

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che darle ragione visto che ci ha incantato, ancora una volta, con un contenuto di altissimo livello che non poteva assolutamente passare inosservato sotto gli occhi dei suoi follower. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo è solamente per un motivo: ovvero che i vostri occhi non hanno ancora visto il suo contenuto che definire da “urlo” è assolutamente troppo poco. Noi della redazione, a dire il vero, ci dobbiamo ancora riprendere da quello che abbiamo visto. Il titolo è tutto un programma e non è assolutamente ingannevole. Da far rimanere tutti a bocca aperta. Siete pronti per vedere questa opera d’arte? Allora non dovete fare altro che annullare tutti i vostri impegni che avete in programma, di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare.

Martina Colombari esagera: tacchi vertiginosi – FOTO

Ed eccola qui, da rimanere completamente senza parole. E’ anche vero che, in altre occasioni, ci ha regalato perle del genere, ma mai come queste che veramente meritano e non poco. Non sappiamo neanche da dove partire a dire il vero. Tacchi vertiginosi che manderebbero in tilt chiunque. Una minigonna aderente che mette in risalto il suo lato ‘B’ ed un vestito che è solamente un filo, pronto a staccarsi di dosso in un niente. Per non parlare dello sguardo sempre più attraente ed intrigante che mai.