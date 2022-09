Elettra Lamborghini, il vestito è solo un filo: tutta scoperta

Scatto bollente e sguardo magnetico: Elettra Lamborghini fa impazzire tutti con uno vestito tutto scoperto dalle forme decisamente estreme.

Elettra Lamborghini dimostra ancora una volta tutto il suo fascino selvaggio con uno scatto estremo. Ormai è sempre più una diva del web, come dimostrato anche dai numeri dove, tra like, commenti e followers, non ce n’è davvero per nessuno. Uno spettacolo assicurato quando è lei la protagonista del contenuto.

I suoi numeri sono la certezza che ormai, Elettra Lamborghini è una delle principali personalità più seguite sui social. Orgoglio tutto italiano, soprattutto per il cognome che porta, con il suo account Instagram che conta oltre 7 milioni di followers. La cantante e showgirl televisiva, per chi non lo sapesse, sta anche studiando per diventare anche una presentatrice e chissà se, magari, presto potremmo ammirarla anche alla conduzione di un programma televisivo. La splendida cantante ormai è diventata anche una icona del glam e del fascino italiano al femminile in tutto il mondo. Applausi a scena aperta ad ogni suo scatto e, di fronte ai suoi contenuti, è davvero difficile resistere alle sue pose provocanti, che sia durante un’esibizione sul palco oppure in altre circostante. La sua estate, in termini lavorativi, è stata davvero molto impegnativa, date le numerose clip musicali con collaborazioni assieme a Rocco Hunt e Lola Indigo, con ‘Caramello‘ che sta spopolando sul web, nelle radio e su tutte le piattaforme musicali. Un altro grande successo estivo per una delle regine del pop italiano, che adesso è pronta, dopo la bella stagione, a lanciarsi in un’altra annata ricca di avventure professionali sempre nuove e grandi soddisfazioni.

Eletta colpisce ancora: forme esplosive e vestito scoperto

Estate nel segno della bellissima cantante ed influencer, con scatti decisamente bollenti. Ogni volta, sa sempre come colpire i fan e, come ci ha sempre abituata, è sempre uno spettacolo a cielo aperto. Anche in questa occasione, l’ultimo contenuto postato poche ore fa sul suo profilo Instagram è davvero qualcosa di altissimo livello e che merita di essere visto con estrema attenzione. Tenetevi forte e preparati, state per assistere all’ennesimo spettacolo targato Elettra Lamborghini: oltre al balco, la cantante fa impazzire tutti anche sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Con la sua immensa autoironia, che ormai la contraddistingue da anni, lo scatto è diventato subito virale, con like e commenti a non finire. Un vestito che stenta a contenere le strabilianti forme della cantante, mettendo in risalto tutta la sua bellezza.