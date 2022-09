Valeria Bigella, minigonna letale: spacco infinito – FOTO

Valeria Bigella da’ sfoggio di tutta la sua eleganza e sensualità in un abito da sera clamoroso, i dettagli che infiammano il cuore dei fan

Bellissima, semplicemente irresistibile, così tanto da essere rimasta nel cuore dei fan a distanza di anni dopo le sue prime apparizioni televisive che ormai sono piuttosto datate. Valeria Bigella è un nome che sui social continua a circolare, grazie al suo fascino eccezionale.

Valeria Bigella, un nome che è una garanzia: fascino senza tempo

La 36enne romana, diversi anni fa, si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, dove si presentò come corteggiatrice di Gianfranco Apicerni, già visto in tv ai tempi del reality show calcistico Campioni, nei primi anni Duemila. E da Apicerni fu in effetti scelta, ma dopo l’uscita dal programma la loro relazione durò pochi mesi. In seguito, è stata fidanzata per sei anni con Alessio Bruno, con il quale si è messa alla prova, nel 2018, a Temptation Island, ma la loro relazione, che era in crisi, non ha retto al programma.

Dopo un flirt con un altro tronista di Uomini e Donne, Alessio Lopasso, oggi fidanzato con Federica Pacela, Valeria sembra aver trovato l’amore con Riccardo Moraschini, giocatore di basket della Reyer Venezia. La coppia sui social è molto attiva e posta diversi scatti insieme. La bellezza e la solarità di Valeria rapiscono sempre gli ammiratori, come detto piuttosto numerosi sul web – oltre 600 mila followers su Instagram. I suoi scatti anche questa estate non hanno deluso le aspettative, con fascino e sensualità da urlo, e proseguono a strappare applausi.

Valeria Bigella, l’abito da sera che fa impazzire il web: silhouette statuaria, la minigonna è illegale

L’ultimo post di Valeria racconta di una elegante cena di gala a cui è stata presente. Una location incantata, ma gli applausi sono tutti per il suo look, a dir poco da capogiro. Un elegantissimo abito da sera color celeste, che esalta la scollatura ma soprattutto le gambe, davvero perfette. Il tutto con una minigonna cortissima e uno spacco profondissimo, quasi inguinale. Ce n’è abbastanza per far battere il cuore dei fan all’impazzata e non può stupire che, come al solito, arrivino like e commenti a profusione per celebrare la bellezza di Valeria, unica nel suo genere e semplicemente irresistibile. Una perfetta rappresentazione di fascino mediterraneo che continua a raccogliere consensi