Elodie, ultimo VIDEO scottante: gonna da sogno e tutto aderente

Pochi giorni fa aveva annunciato che il suo brano stava per uscire su tutte le piattaforme musicali. Da poche ore le sue dichiarazioni sono diventate realtà: è uscito il videoclip della nuova canzone di Elodie, con la partecipazione di Johan Thiele. Un contenuto davvero di altissimo livello. Guardare per credere – VIDEO

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. A dire il vero noi della redazione siamo rimasti, ancora una volta, senza parole da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo vi sfidiamo a rimanere qui con noi per osservare, tutti quanti insieme, il suo nuovo contenuto che sui social network sta ricevendo il successo che merita. Semplicemente incantevole, nulla da dire.

Elodie, contenuto a dir poco illegale: semplicemente top

Se dobbiamo essere onesti ci dobbiamo ancora riprendere dagli ultimi scatti che arrivavano da Venezia, precisamente dal ‘Festival del Cinema‘ dove la nativa di Roma si è presa la scena con un look a dir poco fantastico e che non poteva assolutamente passare inosservato. Tanto è vero che i fotografi erano concentrati esclusivamente su di lei e non sul resto degli attori che hanno fatto parte dell’ultimo film. Nelle ultime ore, invece, è arrivato un altro post da parte della cantante che ha voluto aggiornare i suoi fan dell’uscita del suo ultimo brano e soprattutto della videoclip ‘Ti mangio il cuore‘ che sta raggiungendo il record di visualizzazioni a poche ore dall’uscita. Un piccolo pezzo della sua nuova canzone lo potete ascoltare anche da qui, ma siamo sicuri che i vostri occhi saranno concentrati decisamente su altro. Poi sarà il turno delle orecchie per poter ascoltare la canzone. Come si dice in questi casi: “Prima il dovere e poi il piacere”.

Elodie, da rimanere senza parole: gonna a dir poco vertiginosa – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Abbiamo esaurito tutte le parole ed in termini per descrivere la sua straripante bellezza che merita davvero molto. Una gonna che si apre sempre più che mai ed un top che più aderente davvero non si può. Tanto è vero che il suo lato ‘A’ è sempre più protagonista di tutto questo. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi ed applaudire la sua ultima opera d’arte.