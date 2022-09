Pioli cambio tutto contro il Napoli: ecco l’11 per battere Spalletti

Stefano Pioli cambia le carte in tavola contro il Napoli: ecco il piano per battere Spalletti alla prima sfida scudetto della stagione.

Un Milan che vola sempre più in alto anche in Champions League. Nella sfida contro la Dinamo Zagabria, i rossoneri si aggiudicano la vittoria per 3-1. La squadra di Pioli è in testa al girone anche grazie al pareggio del Salisburgo contro il Chelsea.

Un Milan molto più che convincente nella sfida vinta contro la Dinamo Zagabria. I rossoneri portano a casa i 3 grazie ad una grande prestazioni nei confronti di una squadra ben messa in campo. La squadra di Pioli passa in vantaggio sul finire della prima frazione di gioco. Lancio per Leao che viene atterrato in area (con rimpallo che stava favorendo Tonali) ma l’arbitro fischia e concede il penalty ai rossoneri. Dagli 11 metri, non sbaglia Olivier Giroud al suo quarto centro stagionale, il primo in questa edizione della UEFA Champions League. Il canovaccio della ripresa è lo stesso visto nel primo tempo, con il Milan che trova subito il gol del raddoppio con Saelemaekers, al suo secondo centro stagionale. Reazione d’orgoglio da parte della Dinamo che accorcia le distanze grazie al gol di Orsic dopo una bella azione combinata con Petkovic. Il Milan però non si scompone ed al minuto 77 chiude i giochi fissando il punteggio sul 3-1 con Tommaso Pobega, al suo primo centro in Champions League: una gioia immensa per lui, cresciuto nelle giovanili del Milan. Pioli porta a casa e la testa del girone; ora però, la testa passa alla sfida scudetto contro il Napoli con qualche sorpresa di formazione.

Pioli cambia le carte in tavola: ecco la soluzione per battere il Napoli

Il Milan si prepara alla prima sfida scudetto della stagione. I rossoneri ospiteranno il Napoli, per una sfida che si preannuncia scoppiettante. Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Leao, oltre alle assenze di Rebic ed Origi. Ecco perché il tecnico del Milan pensa ad una disposizione tattica leggermente differente rispetto al classico 4-2-3-1. A proteggere Maignan ci saranno Tomori e Kalulu, con ballotaggio Dest/Calabria. Pioli potrebbe cambiare e mettersi a 3 in fase offensiva, con Theo Hernandez a tutta fascia sulla sinistra.

Mediana composta dal duo Tonali – Bennacer, con Saelemaeker altro jolly da usufruire sulla corsia di destra, mentre in attacco De Ketelaere e Giroud potrebbero clamorosamente giocare insieme. Soluzione di una difesa a 3 che Pioli sta studiando e che solo nell’allenamento di rifinitura deciderà se schierare o meno. Manca poco ormai, con la prima sfida scudetto della stagione che si avvicina e, con un Napoli così agguerrito, prepariamoci ad assistere un match dal risultato tutt’altro che prevedibile.