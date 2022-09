Miriam Leone, il riflesso nello specchio è da sogno: che gambe – FOTO

Miriam Leone ancora una volta regala immagini irresistibili per i fan, il primo piano di ‘riflesso’ mette in mostra dettagli da favola

Miriam Leone è senza ombra di dubbio una delle attrici televisive e cinematografiche più in voga di questi anni. La splendida catanese si è imposta come uno dei volti femminili più iconici di questo periodo storico e mette tutti d’accordo con la sua bellezza e la sua classe senza limiti.

Miriam Leone, magia indescrivibile: i fan pazzi di lei

La Leone è entrata prepotentemente nel cuore di tutti gli italiani a partire dal 2008, anno in cui ha vinto la corona di Miss Italia. Un fascino decisamente non comune, il suo, che ha contribuito a spalancarle le porte di una luminosa carriera. Come attrice, numerosi i grandi successi che ha già raccolto, con la fama arrivata in maniera definitiva grazie alle interpretazioni nella trilogia 1992, 1993 e 1994 andata in onda su Sky e poi sul grande schermo con film come Diabolik, Corro da te, Metti la nonna in freezer, L’amore a domicilio, Marylin ha gli occhi neri e altri ancora. Anche sui social, Miriam è una autentica star e non delude mai con i suoi scatti, che fanno trasparire tutta la sua aura seducente. La 37enne vanta un numero di ammiratori in costante crescita, su Instagram sono oltre un milione e 600 mila i suoi followers. E Miriam, naturalmente, ci mette sempre del suo per esaltare il suo fascino magnetico in ogni posa ed espressione.

Palestra che passione: gli effetti dell’allenamento si vedono eccome, fisico spaziale in ogni dettaglio

L’ultima foto risulta da applausi nonostante l’effetto sfocato, che non lascia comunque dubbi sulla sua perfezione. Miriam confessa ai suoi fan di essere una grande appassionata di palestra e attività fisica: “Un giorno vi racconterò di come la mia vita sia cambiata quando ho iniziato a coltivare il movimento”. E i risultati si vedono, altroché. La tenuta sportiva di Miriam, in un selfie dalla sapiente sensualità, fa risaltare le sue gambe semplicemente perfette, nonché intravede la solita scollatura, un altro dei suoi punti di forza, in top aderente e che accende la passione e la fantasia. Inevitabile la reazione degli ammiratori sotto forma di commenti di giubilo: “Specchio riflesso metti like se lo zoom l’hai messo”, “Sei il sole delle nostre giornate”, “Sei una divinità vivente”, “Tuo marito è l’uomo più fortunato d’Italia”.