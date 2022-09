Elisabetta Canalis tutta nuda, la copre a malapena l’asciugamano

Elisabetta Canalis sorprende tutti. L’ex velina è protagonista di un set fotografico da impazzire. Tantissimi i commenti e i mi piace pervenuti sotto le tre foto in cui la Canalis appare coperta soltanto da una asciugamano. Tre scatti incredibile.

Di veline, nell’ultratrentennale storia di “Striscia la Notizia“, ce ne sono state tantissime, ma il più delle volte, la prima che si pensa è, senza dubbio alcuno, Elisabetta Canalis.

La sarda, infatti, ha rappresentato e, ancora oggi, rappresenta il concetto di velina per la maggior parte del pubblico generalista. La Canalis, insieme alla sua “collega” Maddalena Corvaglia sono state le due veline che hanno calcato il bancone del tg satirico più amato e seguito in Italia in due secoli differenti. Infatti, la loro carriera da veline è cominciata nel 1999 e si è conclusa nel 2002. La storia della Canalis, poi, è nota a tutti. Dopo aver lasciato “Striscia la Notizia”, l’ormai ex velina, comincia a prendere parte a diversi format televisivi. Celebri le sue partecipazioni a “Controcampo”. Successivamente, dopo diverse esperienze in altri format, nel 2011 è co-conduttrice del Festival di Sanremo insieme a Gianni Morandi, a Belen Rodriguez e a Luca e Paolo. Da allora, poi, le sue apparizioni televisive e cinematografiche, cominciano a scemare sempre di più. Infatti, dopo l’inizio della sua relazione con un noto neurochirurgo italo-americano, la Canalis comincia a comparire sempre più raramente in televisione. Un ritorno in TV che arriva solo nel 2021 con il format “Vite da copertina” in onda su TV8. L’esperienza, cominciata lo scorso Settembre, si interrompe a Marzo.

Elisabetta Canalis è esagerata: solo in asciugamano su Instagram

Nel periodo in cui non è stata presente in televisione, Elisabetta Canalis ha annullato la distanza con il suo pubblico utilizzando i social. L’ex velina, infatti, è piuttosto attiva su Instagram. La nota piattaforma, la vede protagonista di diversi post presenti sul proprio feed. Tali scatti e video sono accolti con grande positività dai tantissimi fan che la modella sarda vanta sul noto social. Infatti, sono oltre 3,3 milioni i followers dell’ex velina. Ogni fan, sotto ogni post, lascia un “mi piace” ed un commento sotto ogni scatto che vede come protagonista la Canalis. La sezione commenti è ricca di messaggi contenenti apprezzamenti e complimenti nei confronti della modella. La stessa cosa è accaduta con il post di qualche ora fa. Il set fotografico, composto da tre foto, vede la modella sita in un camerino ed indossa solo un’asciugamano per coprirsi. Le tre foto hanno lasciato i fan senza fiato.