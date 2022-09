Cristina Buccino esagera: il vestito è solo un filo – VIDEO

Un video pazzesco per la Buccino e il risultato è clamoroso: le immagini incollano agli schermi, la reazione della community esplosiva.

Un boom di commenti ad ogni post, una valanga di complimenti ogni volta che da Instagram arriva uno scatto o un video.

Cristina Buccino è semplicemente impeccabile. Volto seducente, fisico curatissimo, quel modo di sedurre senza grosse esagerazioni ma mostrando qualcosa in più per la gioia di chi la segue. La splendida imprenditrice digitale e influencer ha di recente regalato nuove emozioni pubblicando un video travolgente. Non sono solo le immagini a chiarire un concetto ormai noto d tempo. La Buccino è infatti fra le donne più seguite sui social in Italia, ma sono i numeri infatti a ribadire quale sia il successo di una donna che dalla tv alla moda ha trovato il modo di sfondare nel campo dello spettacolo e di diventare incredibilmente famosa.

Pubblicità, attività di grande successo, un boom sui social e progetti che arrivano di continuo. Un vulcano quindi, che con l’ultimo video ha nuovamente incassato un tributo pazzesco in termini di like e commenti. Il motivo? Basta dare un’occhiata alle immagini in arrivo.

Cristina Buccino, il video è un inno alla seduzione

Il suo vero boom è arrivato sui social, dai quali spesso arrivano immagini incredibili per i fan. La Buccino conosce tutti i segreti di Instagram, così tanto da aprire anche una agenzia che si occupa di questo. Capita spesso quindi che ad una community che si avvicina ad un clamoroso record, arrivino video e scatti pazzeschi.

La Buccino può contare su 2 milioni e 900mila followers, e per chi si intende di cifre e di social il numero è davvero imponente. Ecco quindi che chi la segue ha incassato l’ennesimo regalo dopo una estate fatta da look pazzeschi, bikini minimal e pose da sirena che hanno scatenato le fantasie.

La Buccino si muove in maniera sensuale sulle note di un famoso pezzo musicale ripreso da Paul Kalkbrenner, e il risultato è semplicemente travolgente. Look da sogno, una scollatura che lascia a bocca aperta, la luce soffusa a rendere tutto più potente. Il risultato è nella valanga di commenti che arrivano dalla community, ma soprattutto nelle immagini. Le abbiamo postate anche noi e non aggiungiamo altro. Non vogliamo di certo rovinarvi la sorpresa.