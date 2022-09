Eva Padlock, perizoma “bucato”: intimo incatenato e fisico da urlo

Ancora una volta la protagonista non può essere che lei. Ovviamente ci stiamo riferendo alla fantastica Eva Padlock che sa sempre come deliziare i suoi follower con uno scatto che non sta davvero né in cielo e né in terra. Se non ci credete non vi resta da fare altro che rimanere qui con noi – FOTO

Se, invece, non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto di questo articolo che veramente non poteva passare inosservato sotto i nostri occhi. Basti pensare che noi della redazione, quando abbiamo visionato la sua opera d’arte, abbiamo fatto molta fatica a riprenderci. Un contenuto di altissima qualità che sta ricevendo il successo che merita. Una visione che definire paradisiaca è assolutamente troppo poco. Buona visione a tutti voi.

Eva Padlock, contenuto a dir poco illegale: che visione

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che confermare tutto ciò. La meravigliosa Eva Padlock sa sempre come sorprendere i suoi fan che non stavano aspettando altro se non quello di visionare un nuovo contenuto a dir poco bollente. Se pensate che nelle altre volte abbia decisamente esagerato vi sbagliate completamente di grosso visto che, mai come in questa occasione, ha veramente superato il limite ed ha esagerato. Ovviamente si tratta di una fantastica notizia, ci mancherebbe altro, che rallegra tutti quanti noi. Siamo decisamente entusiasti di quello che i nostri occhi hanno appena visto. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando da un bel po’ di tempo. Per non perdervi nulla il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare.

Eva Padlock, intimo esagerato: tutti senza parole – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente come non mai. Un qualcosa che ci manda completamente in tilt. Un intimo che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di commento. Un lato ‘A’ così prorompente, a quanto pare, non lo avete mai visto fino ad ora. Per non parlare di quel perizoma che, a tratti, sembra che sia alquanto “bucato“. La catena che si trova attorno alla spalle dà sicuramente quel tocco in più ad una immagine che è fin troppo bollente. Semplicemente da applausi, null’altro da aggiungere.