Dia, impatto devastante: ha convinto il club, a giugno colpo per la big

Un impatto a dir poco devastante quello dell’attaccante Boulaye Dia nel nostro campionato. Un vero e proprio colpo quello che ha messo la Salernitana che non ci ha pensato su due volte ed ha convinto il calciatore a sposare il progetto dei granata. Una scelta che si è rivelata vincente e allo stesso tempo soddisfacente

Una vera e propria gioia, le sue prestazioni, per i tifosi che da anni non vivevano dei momenti così incredibili. Con il suo arrivo (insieme ad altri calciatori di qualità importante) è andato decisamente a migliorare il livello tecnico e tattico della squadra allenata da Nicola. Adesso, però, per lui si potrebbero aprire delle altre porte che vanno in direzione di una big, pronta a chiedere più di una informazione per il centravanti che bene sta facendo a Salerno e che sta facendo rimpiangere la società spagnola che lo ha dato via in prestito.

Dia, il nuovo re di Salerno convince tutti

Nonostante non abbia trovato la via del gol è stato uno dei migliori in campo nella sfida contro la Juventus. I campani stavano per compiere un vero miracolo ed alla fine hanno rischiato di perderla se non fosse stato per un grave errore da parte di chi era al VAR per i motivi ben noti. Alla fine è uscito un pareggio che i campani si tengono molto stretto. I giornali, ancora una volta, hanno evidenziato la prestazione da parte del calciatore inquadrato in foto. La sua storia è a dir poco incredibile: voleva lasciare il calcio e dedicarsi all’attività di elettricista. Figuriamoci, nulla in contrario ma fortunatamente per lui a prevalere è stata la sua grinta e forza che lo ha portato anche a giocarsi una semifinale di Champions League persa solamente contro il Liverpool, togliendosi anche la soddisfazione di trovare la rete.

Dia incanta la big di A: pronti a chiedere informazioni

A Salerno sta convincendo tutti, ma come tutti ben sanno il suo cartellino è di proprietà del Villarreal pronto ad ascoltare tutte le offerte che arriveranno per lui che ha già siglato 3 reti in 5 partite e fornendo anche 2 assist per i suoi compagni di squadra. Davvero numeri niente male. Numeri che, allo stesso tempo, hanno incuriosito non poco la Roma che è pronta a chiedere informazioni agli spagnoli per il classe ’96. Fortuna per Mourinho che non lo ha affrontato nella prima giornata di campionato visto che non era ancora un calciatore della Salernitana. Il giudizio definitivo potrebbe arrivare nella sfida di ritorno, dove l’atleta è pronto a mettersi in mostra.