Eleonora Boi questa volta ha esagerato: l’intimo toglie il fiato

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che darle ragione visto che quello che ci ha regalato è un qualcosa di veramente incredibile e che merita di essere visto con la massima attenzione e con tutta la cautela di questo mondo: guardare per credere – FOTO

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. A dire il vero non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione si è decisamente superata ed ha un tantino esagerato. Non può che essere una buona notizia per tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro se non questo suo nuovo capolavoro che puntualmente è arrivato. Semplicemente lei, incredibilmente lei: Eleonora Boi ancora una volta assoluta protagonista. Che visione top.

Eleonora Boi, in intimo è illegale

Se questa non è stata la sua estate allora davvero poco ci manca. Nelle ultime settimane ci ha regalato delle vere e proprie perle che non potevano assolutamente passare inosservate. Da rimanere proprio senza parole. D’altronde, ogni cosa da dire sarebbe superflua. Per lei abbiamo finito tutti gli aggettivi e termini che servono in questi casi. Questa volta, però, ha deciso di non mostrarci i suoi costumi e bikini che conosciamo fin troppo bene, ma di passare direttamente all’intimo. Qui ha deciso di mandarci completamente fuori di testa. Semplicemente incredibile il suo fisico a dir poco sublime. Perfetto sotto tutti i punti di vista, proprio come la nativa di Cagliari che sa sempre come sorprendere i suoi follower. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati direttamente al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con ansia. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare. Buona visione a tutti quanti voi.

Eleonora Boi, fisico perfetto: così ci manda fuori di testa – FOTO

Anche la sua amica e collega Monica Bertini non ha potuto fare altro che inchinarsi dinanzi alla sua bellezza lasciando un più che meritato “like” sotto al suo post. Questo scatto è un qualcosa di veramente incredibile che ci lascia completamente senza fiato. Una sedia visibilmente in difficoltà che non riesce a reggere la sua presenza. Un contenuto davvero di altissimo livello che non può lasciare indifferenti. In attesa di un nuovo post ci godiamo questa perla incredibile.