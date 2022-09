Sabrina Salerno, VIDEO rovente in intimo minuscolo e trasparente

Un video che scatena la fantasia dei followers: Sabrina Salerno torna negli anni 80 con un contenuto ricco di fascino.

Di certo è stata un’estate a dir poco meravigliosa per Sabrina Salerno che, sui social, continua ad incantare come in televisione. Un fisico dalla forme clamorose ed un fascino d’altri tempi. La cantante e showgirl non smette mai di stupire nonostante gli anni. Un successo che arriva anche sui social, con numeri davvero sempre più in crescita.

Sabrina Salerno, regina degli anni 80 a suon di musica e TV così come lo è oggi sui social, dove ha costruito nel corso del tempo una solida fan base che non perde occasione per sostenerla. Ad ogni suo nuovo contenuto, i like non mancano mai e, anche l’ultimo post pubblicato, non fa eccezione. Non conosce tempo Sabrina, che continua a far sognare i suoi fan con scatti e video da capogiro. Intraprendente e bellissima come sempre, la cantante e showgirl nel corso degli anni è diventata un volto sempre più noto e riconoscibile a partire dai mitici anni 80 di cui è stata autentica icona pop. A dispetto del trascorrere degli anni la stupenda Sabrina si gode una sorta di seconda giovinezza in cui è riuscita a far breccia nel cuor di tantissimi anche sui social con una nuova popolarità esplosa negli ultimi anni. Su Instagram infatti, Sabrina Salerno vanta ben 1,2 milioni di followers, che sono sempre prontissimi a dire la loro ad ogni nuova pubblicazione effettuata sul noto social network.

Sabrina Salerno, ritorno al passato: ecco il video che scatena i followers

La stagione estiva è ormai volta al termine, ma non per la splendida Sabrina. Come sempre, riesce a far sognare i suoi fan con contenuti d’eccezione. Un video che non può passare di certo inosservato, che riporta ai mitici anni 80 e 90, dove in quegli anni, Sabrina riuscì a ritagliarsi il suo spazio. Con un fisico mozzafiato e con la solita immancabile simpatia travolgente per una delle donne più amate dagli italiani, Sabrina Salerno è ormai una celebrità anche sui social. Il video sta infiammando Instagram, tant’è che il post ha raggiunto una quantità enorme di like e commenti.

Uno spettacolo della natura ed una bellezza da far invidia a tante ventenni d’oggi. Infinita pioggia di like e commenti d’approvazione a non finire. La Salerno evidenzia le sue forme anche non volendo, facendo ammattire i fan. C’è poco da fare, Sabrina con questo video, dimostra tutto il suo fascino nonostante gli anni: da rimanere senza parole.