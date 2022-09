Madalina Ghenea senza freni: la scollatura non basta, si vede tutto

Madalina Ghenea ci delizia con un nuovo ed incantevole post che ha condiviso direttamente sul suo account ufficiale di Instagram e che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato: guardare per credere – FOTO

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Noi della redazione, quando abbiamo visto il contenuto, non sapevamo davvero cosa dire in merito. Un qualcosa che vi “sconvolgerà” (nel senso positivo della parola) completamente. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui ha decisamente esagerato. Completamente senza freni una delle nostre leader di questa speciale rubrica.

Madalina Ghenea, questa volta hai davvero esagerato

Sì, questa volta ha decisamente esagerato. Questa non può che essere una fantastica notizia per tutti quanti noi che non vedevamo assolutamente l’ora che si verificasse tutto questo. E’ vero che in altre occasioni ci ha regalato delle vere e proprie perle, ma qui siamo andati completamente oltre ed a livelli incredibili. Inutile ribadire che il suo post sta raggiungendo il successo che merita. Una pioggia di “like” e commenti di approvazione non bastano assolutamente. Anzi, sono numeri che con il passare delle ore continuano ad aumentare sempre di più. Adesso, però, basta con le chiacchiere e concentriamoci esclusivamente su quello che ci ha donato la fantastica Madalina. Il nostro consiglio è quello di mettere da parte tutto quello che state facendo e di cancellare i vostri impegni visto che avrete sicuramente qualcosa di meglio da fare in questo momento. Tenetevi forte perché il contenuto è davvero di altissimo livello. Non ci resta che augurarvi una buona visione per quello che i vostri occhi vedranno.

Madalina Ghenea, lato ‘A’ prorompente: tutti in piedi per lei – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole ed esagerata che mai. Il filtro in “bianco e nero” sicuramente dà quel tocco in più a questa foto. Un lato ‘A’ che di certo non può passare inosservato e che merita di essere visto con molta attenzione. Quel filo di trucco che in questi casi non basta mai ed uno sguardo che ci manda al tappeto in un niente. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per il nuovo regalo che ci ha donato. Semplicemente da favola, null’altro da aggiungere.