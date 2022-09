Nikita Pelizon al GF Vip? Estate tra perizoma e mini costume

Fisico mozzafiato, simpatia e un sorriso pazzesco: Nikita Pelizon sempre più protagonista dopo una estate pazzesca.

Fisico clamoroso, tanta voglia di stupire e una carriera che ormai è letteralmente decollata. Nikita Pelizon ha un seguito pazzesco sui social, che è cresciuto ancora dopo la sua esperienza in una famosa trasmissione.

A Pechino Express, in coppia con Helena Prestes ha sorpreso tutti. Tanta voglia di emergere, caparbietà e grinta. Poi l’eliminazione, le tante interviste e una nuova avventura che potrebbe ben presto iniziare per la splendida triestina, molto amata e con una carriera in netta crescita. La trasmissione brillantemente condotta da Costantino della Gherardesca infatti non è stata la sua prima esperienza.

Già prima Nikita Pelizon partecipò a Temptation Island nel ruolo da tentatrice e poi anche ad Ex on the beach. In precedenza era diventata famosa per una lunga serie di sfilate in giro per il mondo e anche per alcuni spot in cui è stata brillante e stupenda testimonial di un marchio di telefonia. Poi la sua carriera in tv è decollata fino all’opportunità a Pechino Express e ad una nuova chiamata che potrebbe arrivare. Lei intanto si è goduta l’estate, con foto e video pazzeschi postati sui social.

Nikita Pelizon, estate da sogno

Ci sarà anche Nikita Pelizon nella edizione del Grande Fratello Vip che partirà fra qualche giorno. Davide Maggio ha infatti spoilerato molti dettagli sul cast ufficiale e dovrebeb esserci anche la influencer, modella e ormai a tutti gli effetti volto televisivo amato dal pubblico. Nella casa più spiata d’Italia porterà bellezza, grinta, voglia di mettersi in mostra e di certo di farsi conoscere.

Fisico esplosivo, occhi chiari ed espressivi, un sorriso che incolla allo schermo e una gran dose di fascino. Emerge questo dalla sua pagina Instagram da 120 mila followers in cui Nikita Pelizon si descrive con una frase. “Uragano di Good vibes” è il motto che compare nella pagina Instagram, ed esprime in pieno i contenuti che si vedono per una donna bellissima che non si ferma mai. Viaggi, esperienze lavorative, quella voglia di conoscere nuove realtà e di garantirsi nuove esperienze lavorative non sono mai mancate alla Pelizon, che ora si prepara al Gf Vip.

Prima però ha deciso di regalare foto e video dalla sua fantastica estate. Il risultato? Fisico allenatissimo, sguardo ammaliante, bikini da sogno e scatti in intimo che fanno sempre esplodere la gioia della community. Poi un video che la descrive in pieno, sia per il volto bellissimo e il fisico meraviglioso che per quella voglia di divertirsi e mostrarsi con naturalezza che di certo la faranno amare nella casa più spiata d’Italia.