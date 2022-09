Perizoma minuscolo per Belen Rodriguez, sfilata bollente a riva – VIDEO

Se non avete ancora visto il suo ultimo post che ha pubblicato direttamente sull’account ufficiale di Instagram non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto: guardare per credere se avete ancora qualche dubbio in merito. Buona visione a tutti quanti voi – VIDEO

Una vera e propria opera d’arte. Non esistono (e non ci vengono in mente) altri termini per poter descrivere tutta la sua straripante bellezza. Anche perché, tutte le parole e gli aggettivi per descriverla li abbiamo completamente esauriti. Belen Rodriguez sa sempre come sorprenderci e nelle ultime ore lo ha fatto nuovamente con un contenuto che non sta davvero né in cielo e né in terra. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe della prima volta, ma qui ha decisamente esagerato. Che spettacolo.

Belen Rodriguez, la sfilata a riva è bollente: che meraviglia

A quanto pare, per la conduttrice televisiva argentina, le vacanze non hanno alcuna voglia di finire. Lo dimostra direttamente con un nuovo post che sta raccogliendo il successo che merita sui social. Ovviamente ci stiamo riferendo all’importante numero di “like” che la stessa sta continuando a ricevere. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che, in questo caso, non possono assolutamente mai mancare. Noi della redazione, a dire il vero, ci dobbiamo ancora riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Un qualcosa di veramente eccezionale e che non sta né in cielo e né in terra. La sfilata è a dir poco bollente, per non parlare del suo perizoma che è una gioia per tutti quanti noi. Un bikini che mette in risalto le sue straordinarie forme che non possono assolutamente passare inosservate. Siete pronti per vedere il tutto? Allora non vi resta, da fare altro, che rimanere qui con noi per poter vedere un capolavoro del genere.

Belen Rodriguez, fisico spettacolare: contenuto di altissimo livello – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Eccola qui, sempre più spettacolare che mai. Un qualcosa di veramente esagerato, non potrebbe essere altrimenti. In attesa della nuova stagione della conduzione del programma ‘Le Iene’ possiamo osservare la mitica Belen con un corpo a dir poco perfetto. Non si tratterebbe affatto della prima volta che ci regala una emozione del genere, ma in questa occasione si è veramente superata con un contenuto di altissimo livello.