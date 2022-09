Emily Ratajkowski a letto solo con la maglia aperta: visione piccante

Emily Ratajkowski accende l’entusiasmo: il video travolge i fan che non possono fare a meno di ammirare il suo fisico prorompente.

Lo ha rifatto, e la reazione dei fan è sempre la stessa. Ogni volta che la supermodella di origini inglesi, attivissima sui social, mostra uno scatto, in pochi attimi si scatena il delirio.

Arriva quindi l’ennesimo capolavoro che sta avendo un grande successo, e che i fan come spesso sottolineano nei commenti non vedevano l’ora di vedere. Niente foto questa volta, ma un video che travolge una community dai numeri altissimi, e che merita di essere rivisto. Quello che vedrete è a dir poco fantastico perché Emily Ratajkowski stupisce ancora e colpisce al cuore i followers.

Vestito rosso, volto impeccabile, quello sguardo ammaliante e seducente che spesso la porta a giocare con i fan, sempre in maniera elegante e con risultati ben visibili ormai da anni. Ogni volta che arriva un post si scatena il delirio, ad ogni contenuto è subito corsa al like o al complimento più originale. Non ci credete? Provate a dare un’occhiata al video. Siamo certi che come accaduto a noi anche voi resterete a bocca aperta davanti alla bellezza della super modella.

Rosso passione, visione pazzesca: Emily Ratajkowski conquista tutti

Le sue foto meritano di essere osservate ed ammirate. Continuiamo a rimanere colpiti dalla sua straordinaria bellezza ma anche da quella sensualità sempre elegante, mai banale o volgare, che in pochi anni le ha regalato un successo pazzesco e un seguito clamoroso. Le richieste dal mondo della moda si sono sprecate, le interviste e le presenze in tv arrivano di continuo e svelano sempre un lato nuovo e curioso di una super modella dal fisico pazzesco e dal volto che incolla allo schermo.

Inevitabile quindi anche un boom social che si traduce in numeri da capogiro e in video e fotografie che testimoniano ciò che noi ribadiamo da tempo. “Emrata”, così si chiama su Instagram, è una delle donne più belle e seducenti al mondo, e ciò che cattura l’attenzione è quella capacità straordinaria di cambiare look ed essere sempre impeccabile. Il risultato? Di sicuro chiarissimo nei numeri, che spesso nel mondo dei social danno la dimensione di quanto un vip sia seguito.

Per la Ratajkowski siamo infatti vicini ad un clamoroso record. La sua pagina Instagram è infatti ad un passo dai 30 milioni di followers. Avete capito bene, ed è evidente che il suo sia un successo planetario, senza soste e neanche battute d’arresto. Il motivo? Provate a dare un’occhiata all’ultimo video ‘regalato’ ai followers. Siamo certi che lo spettacolo vi conquisterà.