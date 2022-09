Zaza, arriva l’ultima chance in Serie A: colpo dagli svincolati

Per Simone Zaza il periodo di inattività sta per terminare. Nei prossimi giorni, l’ex centravanti della nazionale potrebbe ben presto firmare con un nuovo club che milita in Serie A e che è alla disperata ricerca di un attaccante che possa segnare e soprattutto essere di esempio per i giovani della rosa

Nell’ultimo giorno del calciomercato estivo la notizia che ha spiazzato completamente tutti, ovvero quella della rescissione consensuale tra il calciatore ed il Torino. Una scelta che ha sorpreso non poco visto che lo stesso aveva effettuato anche il ritiro con la squadra granata. Poi, a quanto pare, un incontro con il tecnico ed i massimi dirigenti che gli hanno riferito che non rientrava assolutamente nel progetto della società. L’unica soluzione da fare, in questi casi, era quella di salutare tutti e risolvere il proprio accordo.

Zaza, il periodo da svincolato sta per terminare

Simone Zaza è pronto a rimettersi in gioco. Ha voglia di dimostrare di essere ancora all’altezza dopo un anno assolutamente da dimenticare, semplicemente per il fatto di non essere stato un titolare del team piemontese. Non solo: anche perché non ha trovato la via della rete neanche in una occasione la passata stagione, nonostante sia sceso in campo solamente nove volte. In questo momento è svincolato, ma a quanto pare ancora per poco visto che c’è un altro club della Serie A interessato al suo acquisto. In particolar modo perché può essere considerato un calciatore di riferimento per i più giovani e che può portare esperienza all’interno del gruppo per via delle sue partite che ha giocato con la nazionale italiana. Ancora qualche altro giorno e l’accordo si potrà concretizzare.

Zaza, gol in arrivo per la neopromossa: affare in vista

Nel frattempo si sta allenando in solitaria, ma non vede l’ora di farlo con i suoi nuovi compagni di squadra. Ha ancora voglia di dimostrare di essere all’altezza della Serie A. Ed è per questo motivo che la Cremonese ci sta seriamente pensando: la volontà dei grigiorossi è quella di ingaggiarlo quanto prima e di averlo a disposizione altrettanto. All’ex Juventus non dispiacerebbe affatto accettare questa destinazione e di rimettersi in gioco. Un acquisto che potrebbe far contenti anche gli stessi tifosi, pronti ad accogliere a braccia aperte uno dei calciatori considerato in passato come una delle promesse del calcio italiano. Promesse che, però, non è riuscito a mantenere.