Carolina Stramare, jeans aderente e lato ‘B’ da sogno: tutti a bocca aperta

Ancora un altro incredibile e delizioso post che porta la firma di Carolina Stramare, da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma anche in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto ad altissimi livelli – FOTO

In queste ultime settimane l’abbiamo vista (proprio come tutte le altre appartenenti alla nostra speciale rubrica) in bikini ed un fisico da favola. Adesso, però, le temperature nel nostro paese sono decisamente cambiate. Addio ai costumi che tanto ci hanno fatto mandare fuori di testa, è arrivato il momento di indossare qualcosina di più pesante ma allo stesso tempo che può essere giudicato sexy e non solo. Proprio come ha fatto l’ex Miss Italia che ha deciso di mandarci completamente fuori di testa. Guardare per credere.

Carolina Stramare, da rimanere senza fiato

Direttamente da Milano arriva un nuovo contenuto che porta la sua firma. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra e che ci manda veramente in tilt. Basti pensare che il suo account ufficiale di Instagram non riesce a reggere le quantità di “like” e commenti di approvazione che sta continuando a ricevere da parte dei suoi follower. D’altronde non potrebbe essere assolutamente altrimenti. Tutti i suoi fan non stavano aspettando altro se non un nuovo contenuto dove poter ammirare tutta la bellezza della classe ’99, ma qui siamo arrivati a livelli decisamente incredibili che ci lasciano senza parole. Non avete ancora capito di cosa si tratta? Non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete giunti al posto giusto e nel momento giusto. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di annullare tutti i vostri impegni che avevate in programma, visto che quello che state per vedere è un qualcosa di veramente magico.

Carolina Stramare, tutto aderente: Milano sempre più bollente – FOTO

Nonostante le temperature in Lombardia siano scese di qualche grado, continua a fare sempre caldo. Tutta “colpa” di Carolina Stramare che non la smette mai di emozionare i suoi fan con degli scatti che non stanno davvero né in cielo e né in terra. Possiamo notarla con un jeans completamente aderente e che mette in risalto il suo lato ‘B’ ed una giacca che le va divinamente. Per non parlare del suo look a dir poco intrigante e attraente.