Federica Panicucci, vestito aderente e tacchi: serata scottante

Federica Panicucci incanta nuovamente i social con uno scatto degno di nota. In quel di Roma, straordinario nuovo contenuto, con i followers che hanno preso d’assalto il post con like e commenti a non finire.

Una nuova perla servita, con Federica Panicucci assoluta protagonista del suo ultimo post. Una delle conduttrici televisive più famose d’Italia, da giovanissima, per diverse stagioni, l’abbiamo vista agli esordi alla guida del Festivalbar. Il debutto televisivo però, risale al 1987, quando alla giovane età di 21 anni, la Panicucci ha preso parte al noto programma di Rai 2 “Portobello“. La toscana ricopre il ruolo della centralinista del noto programma TV. La maggior parte della sua carriera però, la vede protagonista come conduttrice nelle reti televisive Mediaset. La sua esperienza continua tutt’ora, dove tutti la riconoscono essendo al timone di “Mattino Cinque“. Classe 1967, nonostante i suoi 55 anni, la conduttrice ha un aspetto da far invidia anche alle più giovani, dimostrando un fascino davvero irresistibile. Cosa che continua a spiazzare i suoi followers, in visibilio quando la splendida giornalista posta uno scatto, scatenando il pubblico che, numerosissimo, la segue sui social. La Panicucci, oltre al grande seguito televisivo, dimostra di essere seguita con costanza anche sulle piattaforme social, in particolare su Instagram.

Federica Panicucci da sogno in quel di Roma: vestito troppo stretto

Uno scatto che non ha assolutamente bisogno di parole e che merita di essere visionato con estrema attenzione da parte di tutti quanti noi. D’altronde non potrebbe essere assolutamente altrimenti: Federica Panicucci dimostra ancora una volta tutta la sua straordinaria bellezza con un post da capogiro. Uno scatto che non sta né in cielo e né in terra, con il numero altissimo di like a testimoniare quanto detto finora. Non è affatto un mistero che la cifra dei “cuoricini” sta continuando ad aumentare con il passare del tempo. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Un vestito strettissimo che stenta a contenere le straordinarie forme della giornalista. Uno scatto da vedere e rivedere con estrema attenzione, con Federica Panicucci assoluta protagonista di questa sua ennesima perla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Fascino irresistibile, bellezza iconica, con un vestito a dir poco vertiginoso. Un post che non ha bisogno di presentazioni. Un fisico davvero imponente, con il vestito davvero stretto che non riesce a contenere le straordinarie forme della Panicucci: ancora una volta ha fatto ammattire i followers, c’è poco da fare.