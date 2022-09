Wanda Nara, versione leopardata è bollente: tutto aderente

Una serie di scatti a dir poco selvaggi da parte di Wanda Nara: tutta leopardata fa impazzire i followers con un contenuto bollente.

Wanda Nara colpisce ancora i followers con uno nuovo contenuto sul suo profilo Instagram. Una serie di scatti selvaggi che colpiscono l’attenzione di tutti, con il post che è stato preso d’assalto con una quantità di like a dismisura ed una valanga di commenti.

Post che ha raggiunto numeri di like, commenti e condivisioni davvero impressionanti. Di certo non è la prima che accade questo, soprattutto quando la protagonista assoluta è Wanda Nara. Lady Icardi è ritorna in TV in un modo pressoché trionfale, regalando gioie ed emozioni al pubblico televisivo ma non solo. La modella argentina dopo diverso tempo ritorna a prendere parte ad un format televisivo. Questa volta però, ha fatto la sua comparsa sulla rete televisiva argentina “Telefe”. La moglie del calciatore Mauro Icardi ha partecipato al programma “Quièn es la Màscara?” che in Italia, corrisponde al nostro “Cantante Mascherato” in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Wanda Nara è una dei giudici del programma, in onda il Lunedì sera alle 22:30 in Argentina, dove il compito è quello di scovare quale vip si nasconde dietro la maschera presente sul palco. Il suo ritorno in TV avviene dopo un’estenuante trattativa per portare in Turchia il marito Mauro. Un cambiamento totale, visto che il PSG aveva scaricato definitivamente il calciatore. Una nuova vita per Mauro Icardi al Galatasaray, con la moglie che ritorna a far parlare di sé visto il tanto atteso ritorno in televisione.

Wanda Nara in versione leopardata: contenuto bollente

Una festa “doppia” per la famiglia Icardi, visto il passaggio al Galatasaray di Mauro ed il ritorno in televisione da parte di Wanda Nara. La modella argentina non smette di sorprendere i fan e, anche in questa occasione, il contenuto da lei postato poche ore fa è stellare. Una Wanda Nara in versione leopardata per un post decisamente di altissimo livello. Un vestito fin troppo aderente che rende ancor più sinuose le forme della bellissima Wanda. Un vero e proprio spettacolo da osservare con estrema attenzione, una perla da conservare con cura e dedizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Spettacolo unico e visione quanto mai bollente, con le forme di Wanda da capogiro. Una serie di scatti che sicuramente diventeranno iconici, per uno show a dir poco spaziale. Numeri impressionanti sui social, con quest’ultimo post che ha raggiunto una quantità clamorosa di like e commenti. Un utilizzo massiccio dei social che la rende una delle “modelle” più seguite su Instagram con i suoi 12 milioni di followers. Non ci si può aspettare qualcosa di diverso da Lady Icardi, ormai garanzia di gioie ed emozioni.