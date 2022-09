Marcus Rashford, colpo a zero: super affare per giugno 2023

Dopo i mille problemi personali, grazie al suo immenso talento, Marcus Rashford si è ripreso con forza il Manchester United.

I mille problemi di natura personale, spazzati via dalla cura Ten Hag. Marcus Rashford si è ripreso con forza il Manchester United dopo anni difficili. Le vittorie delle ultime settimane da parte dei Red Devils, sono arrivate anche per merito dell’attaccante inglese, segnando anche gol molto pesanti.

Nessuna novità per lui, dato che fin dall’inizio della sua carriera in Premier League, i gol decisivi in partite di un certo spessore non sono una novità. Cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, fa il suo esordio tra ‘i grandi’ nella stagione 2015/2016. Un esordio da sogno per lui, in Europa e nel calcio inglese. Prima una doppietta contro il Midtjylland nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League poi, doppietta all’esordio in Premier League contro l’Arsenal. Insomma, le iride di un predestinato, un nuovo talento del calcio inglese pronto ad esplodere. L’aneddoto che però quasi tutti ricorderanno, risale al 20 Marzo del 2016, una data che i tifosi del Manchester United difficilmente scorderanno. Etihad stadium (da poco City of Manchester Stadium) teatro del derby di Manchester. Lo storico derby cittadino andrà al Man United, con Marcus Rashford autore del gol decisivo. Una partita che rimarrà negli annali, con l’attaccante inglese scuola red devils autore di una prestazione sensazionale.

Rashford, gli anni difficili e la definitiva risalita grazie alla cura Ten Hag

Tante le problematiche di gioventù ma non solo, affrontate dal ragazzo cresciuto nelle file dello United. Tra infortuni e cose di extra campo, Rashford ha passato anni difficili. Grande però, è stata la sua forza di volontà e nel voler aiutare gli altri. Ricorderete tutti quello che fece per i bambini durante il periodo più buio del Covid. Ora però, Rashford si sta riprendendo con forza quello che la malasorte gli ha tolto. Anche grazie alla cura Ten Hag, con l’allenatore olandese follemente innamorato delle qualità tecniche del ragazzo.

Nel corso degli anni, sono state numerose le offerte (con cifre piuttosto importanti) per Marcus Rashford. Il Manchester United però, non ha mai manifestato la volontà di cedere il calciatore, resistendo alla avance delle big del calcio europeo. La sua situazione contrattuale inizia però, in parte, a preoccupare. In scadenza a Giugno 2023, il contratto del calciatore inglese potrebbe essere rinnovato in automatico anche grazie all’attivazione dell’opzione di rinnovo automatico per un’altra stagione da parte dei red devils. Un vero dispiacere per Atletico Madrid e altri club europei, dato che il giocatore non sarà disponibile come “free agent”.