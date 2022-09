Nuovo oriundo per Mancini, ecco il centrocampista: convocazione in vista?

Messaggio chiaro a Mancini: in Nazionale, può esserci spazio anche per lui, viste le super prestazioni campionato. Nuovo oriundo per il CT.

La pausa per le nazionali si sa, fa sempre paura per le società. Il rischio che qualcuno possa farsi male è sempre alto e, visto anche gli impegni così ravvicinati, la variabile infortuni è ancora più presente. Mancini però, adottando soluzioni diverse dal solito, ha optato per una scelta più “prudente” per la lista dei 29 convocati.

In molti però hanno da ridire sulle scelte del CT Roberto Mancini. In particolare, la mancata convocazione di calciatori come Calabria e Udogie hanno mosso qualche critica nei confronti dell’ex allenatore di Inter e Manchester City. Qualche mossa a sorpresa, tre volti nuovi, e molti quesiti che gli italiani si pongono sui social da diverse ore. Le scelte sono abbastanza chiare, con il commissario tecnico vuole nuovamente “rinnovare” la nazionale, dando spazio ai giovani. Alcuni dei convocati che dovranno rispondere alla chiamata del CT, hanno poche presenze con i loro rispettivi club. Mancini però vuole dare spazio anche a chi, in campionato, sta fornendo prestazioni di altissimo livello. Grande occasione dunque per Provedel, Vicario e Mazzocchi, protagonisti di un inizio di stagione di assoluto prestigio. Altre novità sono la prima chiamata in nazionale maggiore per Zerbin, il ritorno di Grifo e la seconda chiamata di Wilfred Gnonto che, in estate, ha cambiato maglia passando al Leeds.

Un nuovo oriundo per Mancini: possibile chiamata in nazionale?

Nonostante le solite critiche rivolte al CT Roberto Mancini, l’Italia potrebbe fare affidamento ad un nuovo oriundo. Infatti, dopo la partita contro la Salernitana, l’MVP del match Gabriel Strefezza non si è posto limite: vederlo in futuro con addosso la maglia azzurra non è affatto utopia. “Il sogno è quello. Ho un bisnonno italiano. Le origini sono siciliane. Ci andrei di corsa“. Queste le parole dell’esterno italo brasiliano, tornato da poco e subito deciso al suo ritorno in campo regalando i 3 punti al suo Lecce, espugnando l’Arechi di Salerno.

Di certo, Gabriel Strefezza ha ben chiaro i suoi prossimi obiettivi: “Voglio segnare 10 goal in campionato, a 5 scatta un premio”. L’ex calciatore della SPAL ha festeggiato alla grande il suo ritorno in campo. Strefezza strizza l’occhio a Mancini per una chiamata in nazionale. Le sue prestazioni di sicuro saranno visionate con estrema attenzione da parte degli addetti a lavoro, con Mancini che osserverà con attenzione l’impiego dell’esterno classe ’97.