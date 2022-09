Reggicalze e babydoll: Guendalina Tavassi è scottante

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che confermare questa teoria. Una Guendalina Tavassi a dir poco bollente e scottante allo stesso tempo che ci delizia con un nuovo post che ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale di Instagram FOTO

Ed eccoci qui a parlare nuovamente di un nuovo contenuto che porta la firma della nativa di Roma che ha emozionato i suoi follower con un nuovo contenuto di altissimo livello. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto davvero ad altissimi livelli. Basti pensare che noi della redazione, a dire il vero, ci dobbiamo ancora riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Buona visione

Guendalina Tavassi, questa volta hai davvero esagerato

Semplicemente incantevole, non esistono altri termini per poter descrivere l’ultimo post che porta la firma di Guendalina Tavassi. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi non ha alcuna intenzione di smettere di stupirci. Lo ha dimostrato con un contenuto di altissimo livello e che non poteva assolutamente passare inosservato sotto i nostri occhi. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Inutile ribadire che il numero di “like” che sta continuando a ricevere sta aumentando sempre di più. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che, in questi casi, non possono assolutamente mancare. Adesso, però, basta con le chiacchiere visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Guendalina Tavassi, infermiera troppo sexy: qualcuno ha bisogno di aiuto? – FOTO

La domanda sorge spontanea: qualcuno ha bisogno di aiuto? A quanto pare sì, tutti i suoi follower di Instagram che hanno sviluppato una certa stanchezza nel visionare questo capolavoro del genere. Un look a dir poco intrigante e allo stesso tempo provocante. Un vestitino mini che mette in evidenza le sue straordinarie forme che non potevano assolutamente passare inosservate. Un lato ‘A’ che non passa inosservato. Quel filo di trucco che non può assolutamente mancare in queste occasioni. Da rimanere senza fiato. In questi casi ci sta tutto.