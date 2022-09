Miriam Leone, costume tutto bagnato: il lato ‘A’ spiazza tutti

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando (e soprattutto non avete visto il suo ultimo post) non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Noi della redazione ‘Calciopolis’ offriamo solamente il meglio per i nostri lettori fidati che ci seguono – FOTO

Ovviamente il riferimento è fin troppo chiaro: stiamo parlando di Miriam Leone che spiazza, ancora una volta, i suoi follower con un post che non sta davvero né in cielo e né in terra. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Inutile ribadire che la sua opera d’arte sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan che non potevano assolutamente mancare. Numeri che, con il passare delle ore, stanno aumentando sempre di più. Che spettacolo.

Miriam Leone, ancora un altro bagno

Per lei l’estate si che è finita, ma l’opportunità di lavorare nella sua Sicilia le ha offerto una possibilità che non poteva decisamente rifiutare. Tra un momento di pausa ha deciso di farsi un bel magno nel fantastico mare della sua isola. Ed ovviamente ha voluto aggiornare i suoi fan con un nuovo post che ha pubblicato direttamente sul suo account ufficiale di Instagram che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratta affatto della prima volta che tende a pubblicare un qualcosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superate e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi aspettavamo. Siete curiosi di conoscere il suo ultimo contenuto? Allora non vi resta, da fare altro, che mettervi comodi e annullare tutti i vostri impegni che avete in programma. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Miriam Leone, costume bagnato: lato ‘A’ assoluto protagonista – FOTO

Una bella doccia rinfrescante è proprio quello che ci vuole, soprattutto con queste temperature decisamente troppo calde che il nostro paese sta continuando a vivere. Così come non deve mancare un selfie per tutti i suoi fan che non stavano aspettando altro. Un costume decisamente bagnato che mette in risalto il suo lato ‘A’ che non passa inosservato. Quello sguardo che ci mette completamente al tappeto e ci manda ko in un niente. Anche questa volta vince lei. Vince sempre lei.