Wanda Nara da urlo: gonna troppo corta, si vede tutto – VIDEO

Wanda Nara regala immagini da impazzire ai suoi ammiratori, in diretta televisiva con un abito illegale che scopre le gambe e non solo

La sensualità senza limiti di Wanda Nara non delude proprio mai i suoi ammiratori. La showgirl, modella e imprenditrice argentina ormai in tutto il mondo è diventata una presenza fissa sulle bacheche di Instagram. Per lei, un seguito che cresce sempre più e che ormai parla da solo, con quasi 15 milioni di followers.

Wanda Nara, di nuovo protagonista in tv: il pubblico del piccolo schermo impazzisce per lei

Dall’Argentina, Wanda è diventata molto nota in Italia per le note vicende di gossip legato al calcio. Sapendo diventare, oltre a un personaggio social molto in vista per il suo fascino, anche una apprezzata showgirl e una imprenditrice di successo, gestendo le vicende contrattuali del suo Mauro Icardi e lanciandosi anche in altre attività. Nel nostro paese, ovviamente, i fan non l’hanno dimenticata e hanno sperato a lungo, negli ultimi anni, che lei e l’attaccante potessero tornare nel nostro paese in pianta stabile e non solo di quando in quando nella loro abitazione di Milano. Poco male, i suoi scatti ci tengono continuamente compagnia sul web e soprattutto in questa ultima estate hanno avuto del clamoroso, mettendo in evidenza la sua bellezza esplosiva e incontenibile. Ora, Wanda è tornata a districarsi tra molti impegni. E mentre Icardi riparte dalla Turchia e dal Galatasaray per una nuova vita calcistica, lei torna protagonista in tv in Argentina con il programma ‘Quien es la mascara’, versione locale de ‘Il cantante mascherato’, come una dei giurati.

Wanda Nara, vestito clamoroso che non contiene niente: spacco vertiginoso e scollatura da favola

Inevitabilmente, le sue apparizioni in onda non possono non lasciare il segno. E così avviene anche in questo caso, con il video di alcuni estratti dell’ultima puntata, in cui Wanda esibisce un lungo abito nero di pelle che esalta la sua fisicità prorompente. Foggia aderente del vestito che fa risaltare le curve del lato B, spacco infinito che scopre le gambe, specialmente negli scatti da seduta, da capogiro, e la consueta scollatura celestiale. Il tutto, è un sogno ad occhi aperti che raccoglie il consueto tributo di like e messaggi di adorazione. Wanda è una garanzia e davanti a un qualsiasi obiettivo sa sempre cosa fare per togliere il respiro.