Andrea Delogu, vestito aderente e balletto bollente: lato ‘B’ illegale VIDEO

Se non il personaggio televisivo del momento allora davvero poco ci manca. Da come avete ben potuto capire sia dal titolo che dall’immagine in evidenza stiamo parlando della conduttrice Andrea Delogu che fa parlare sempre di sé, soprattutto sui social network e con dei contenuti davvero di altissimo livello – VIDEO

Come, ad esempio, quello che tra pochissime righe ii vostri occhi vedranno e che vi manderà decisamente fuori di testa. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione ha fatto vedere a tutti di essersi superata e lo ha fatto anche nella maniera che piace a tutti quanti noi. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Semplicemente spettacolare, null’altro da aggiungere.

Andrea Delogu, questa volta hai davvero esagerato

Sì, ha decisamente esagerato. E questa non può che essere una fantastica notizia per tutti quanti i suoi fan ed i lettori di ‘Calciopolis‘ che stavano attendendo con ansia un nuovo articolo che parlasse proprio di lei. Ci teniamo a farvi una raccomandazione: se siete deboli di cuore allora non potete fare altro che andare molto piano visto che il contenuto è veramente di altissimo livello. Sappiamo benissimo che non è la prima volta che vi diciamo una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata. Lo dimostra un filmato di pochissimi secondi, ma tanto bastano per mandarci completamente fuori di testa. Siete pronti per visionare il tutto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi e annullare tutti i vostri impegni che avete in programma, visto che da adesso in poi dovete solamente dedicare il vostro tempo a lei. Scommettiamo che guarderete il filmato in loop? Ne siamo assolutamente sicuri.

Andrea Delogu, da rimanere senza fiato: scollatura al top – VIDEO

Un movimento con il bacino che ci manda al tappeto già in una frazione di secondo. Cosa mai si può dire dinanzi ad un contenuto del genere di quello che già abbiamo detto in più di una occasione? Da rimanere completamente impietriti da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Per non parlare del suo vestito aderente che mette in mostra il suo lato ‘B’ a dir poco illegale. Stesso discorso vale anche per la scollatura decisamente incantevole. Da applausi.