Il rinnovo di Stefano Pioli stenta a decollare: la dirigenza del Milan però, ha altri piani, con diversi spunti, novità e priorità.

Un Milan che in questa pausa per le nazionali tirerà le prime somme assieme al tecnico, Stefano Pioli. Ottima partenza ma, con qualche dubbio di troppo e qualche punto lasciato per strada. Ecco il piano futuro della dirigenza rossonera, con diverse novità in arrivo.

Dopo un avvio di stagione da imbattuto, arriva la prima sconfitta anche per il Milan, che nell’ultimo turno di Serie A prima della pausa delle nazionali, perde in casa contro il Napoli di Luciano Spalletti. I rossoneri conducono però una gara dai ritmi forsennati dove la sfortuna ci ha messo decisamente del suo. Gli obiettivi di certo non cambiano, anche se questa sconfitta farà riflettere in ottica futura. Ora, vista anche la sosta per le nazionali, i rossoneri avranno davanti a sé una decina di giorni per meditare su questa sconfitta, con l’obiettivo di farsi trovare più pronto che mai al rientro in campo, fuori casa, contro l’Empoli. La dirigenza rossonera è intenzionata a sfruttare questo stop dovuto alla Nations League anche per programmare al meglio il prossimo calciomercato invernale e per fare il punto della situazione assieme al tecnico, Stefano Pioli. Tante novità in arrivo in casa Milan e con alcune priorità sul front mercato e rinnovi.

Pioli, tra rinnovo e addio: ecco come stanno realmente le cose

In casa Milan si ragiona in ottica futura, con la situazione rinnovi da monitorare con estrema attenzione. I rossoneri non dovranno solo trattare i rinnovi dei calciatori in scadenza. Anche la situazione contrattuale del tecnico Stefano Pioli inizia a diventare un tema molto caldo. La dirigenza però, ha posto delle priorità, con i rinnovi di Bennacer e Leao al centro di tutto. Aspettando che si formalizzi il tutto con il prolungamento di Kalulu, la dirigenza rossonera dovrà guardarsi intorno, dato che il contratto del tecnico ex Inter e Lazio scadrà a Giugno del 2023.

Il tecnico del Milan però, può dormire sogni tranquilli. Nonostante la sua situazione contrattuale, può contare sull’appoggio totale da parte della dirigenza rossonera. In questo momento però, il focus di Maldini e Massara si sposta sul rinnovo di Rafael Leao. A detta di Maldini, Pioli si trova d’accordo con le parole del dirigente rossonero, consigliando difatti al talento portoghese di rimanere al Milan. Stando però alle ultime di mercato, Stefano Pioli ha però chiesto alla società che anche il contratto di Oliver Giroud (scadenza Giugno 2023) venga rinnovato.