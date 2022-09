Elisabetta Gregoraci, la scollatura buca lo schermo: divina – FOTO

Elisabetta Gregoraci in uno dei primi piani più esplosivi di sempre, curve mai viste così da vicino che danno spettacolo assoluto

Da modella di grande fascino e sensualità, Elisabetta Gregoraci in questi anni ha raggiunto anche una dimensione decisamente più elevata, diventando una delle showgirl e presentatrici televisive più apprezzate. La splendida calabrese è ormai una icona del piccolo schermo e raccoglie svariati successi, oltre che l’apprezzamento incondizionato da parte dei fan.

Elisabetta Gregoraci, l’ambasciatrice ideale per la bellezza della sua Calabria

La consacrazione definitiva come personaggio televisivo a tutto tondo è arrivata con la conduzione, durata diversi anni, di Made in Sud. Nelle ultime stagioni, invece, si è affermata come madrina del tour Battiti Live, che nel corso dell’estate è diventato un appuntamento fisso. Classe, eleganza e presenza scenica, come ben sa chi la segue da tempo, non le mancano, anzi. La 42enne sa sfoderare un fascino magnetico a cui difficilmente si può resistere. E non è un caso che la Regione Calabria abbia scelto lei come testimonial per i nuovi spot pubblicitari per incentivare il turismo nell’area. Una ambasciatrice a dir poco perfetta, che si è calata nella parte con entusiasmo e che infatti ha concluso l’esperienza di questi giorni, di ritorno dal Festival del Cinema di Venezia, con un post su Instagram che racchiude scatti con panorami e scorci da favola, quelli che rappresentano la sua terra e la sua anima. “Lunghe ore di sogno con panorami meravigliosi e scenari incantati per un progetto a cui, più di altri, sono particolarmente legata…questa è la mia Calabria, casa mia. Casa è quel posto che i nostri piedi possono lasciare, ma non i nostri cuori”, così ha descritto i momenti trascorsi sul set. Ma a risaltare c’era anche ben altro.

Elisabetta Gregoraci, vista così da vicino è un colpo al cuore: sguardo magnetico e quel lato A mai così incontenibile

Lo scatto che apre il post è un primo piano di bellezza stordente da parte di Elisabetta. Nel suo sguardo magnetico e infuocato ci si perde, un fascino stratosferico e seducente che viene ribadito anche dalla visione delle sue curve da prospettiva mai così ravvicinata. Una scollatura a dir poco abbagliante, che non può che raccogliere like a profusione e commenti estasiati da parte dei fan. Per i quasi due milioni di followers di Elisabetta, è probabilmente uno dei suoi scatti migliori di sempre.