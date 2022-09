Antonella Fiordelisi tutta nuda, si copre solo con la mano – VIDEO

Antonella Fiordelisi continua a sbalordire tutti i suoi follower con dei post che non stanno davvero né in cielo e né in terra. Come quello che tra pochissime righe vedrete e che sicuramente vi manderà fuori di testa. Anche se, a differenza delle altre volte, a condividerlo ci ha pensato la sua pagina fan di Instagram – VIDEO

La sostanza non cambia affatto. Anzi, stiamo parlando di un qualcosa decisamente illegale e che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti i suoi fan che non potevano fare altro che rimanere a bocca aperta dopo quello che hanno visto. Stessa sensazione anche per noi della redazione che davvero non sappiamo più cos’altro dire in merito a lei che tende sempre a regalarci delle fantastiche emozioni. Siete pronti per conoscere il tutto? Allora mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Antonella Fiordelisi, contenuto illegale: decisamente esagerata

Dobbiamo dirlo chiaramente: se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa e allo stesso tempo al tappeto allora non possiamo fare altro che confermare il tutto. Poco importa se lo abbiamo scoperto tramite una ricondivisione avvenuta direttamente sulla sua storia di Instagram. Noi siamo rimasti decisamente soddisfatti e senza parole per quello che i nostri occhi hanno appena visto. Semplicemente incantevole, davvero non sappiamo più cos’altro dire in merito a quello che già vi abbiamo detto più volte in precedenza ed in altre occasioni. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate attendendo da un bel po’ di righe. Il nostro consiglio è quello di annullare tutti i vostri impegni che avete in programma e di concentrarvi esclusivamente su di lei.

Antonella Fiordelisi, semplicemente fantastica: che forme – VIDEO

Antonella Fiordelisi come non l’avete mai vista: semplicemente spettacolare, non ci sono altre parole in merito per descrivere la sua straripante e straordinaria bellezza. pic.twitter.com/jEZzFYViud — Ref Ref (@RefRef62623343) September 19, 2022

Ed eccola qui, più esagerata e fantastica che mai. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Una sequenza a dir poco mondiale in cui la possiamo vedere in più di una versione. Tra l’altro una più bella ed emozionante dell’altro, non c’è che dire. Un ringraziamento va dato alla sua pagina fan che ci ha deliziato di un post che sta raggiungendo il successo che merita: ovvero una quantità importante di “like” e commenti di approvazione.