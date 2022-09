Il rinnovo non arriva, gelo Muriel: può restare in Serie A

L’Atalanta rischia di perdere il calciatore a parametro zero: ecco che però, arriva la svolta sul mercato per l’attaccante colombiano.

Quello tra Luis Muriel e l’Atalanta, in particolare con Gasperini, è un rapporto ormai arrivato ai minimi storici. L’attaccante colombiano, cui contratto scadrà a Giugno del 2023, assieme al club bergamasco sta cercando una soluzione in vista del mercato di Gennaio.

Una Serie A atipica in queste prime 7 giornate del nostro campionato. Solo Napoli e Atalanta sono le uniche squadra ancora imbattute. Entrambe sono prime in classifica (Napoli davanti per differenza reti), con l’Atalanta che rispetto agli anni scorsi, ha cambiato forma e modo di giocare. Quello contro la Roma, è stato un messaggio di pura sofferenza per la squadra bergamasca. Vittoria sofferta ma allo stesso tempo più bella rispetto ad altre, con la squadra di Gasperini che si è candidata per un posto in zona Europa. La squadra dell’ex tecnico di Inter e Genoa, grazie anche ad un calciomercato estivo fatto di acquisti mirati, sta infatti seguendo un grandissimo ruolino di marcia, stando al passo del Napoli di Spalletti. La sfida per l’Europa è stata lanciata, anche se in quel di Bergamo, a tener banco c’è il caso Muriel. L’attaccante colombiano è ormai ai margini della squadra ed il rapporto con il tecnico Gasperini è ai minimi storici. L’attaccante, cui contratto scadrà a Giugno del 2023, è alla ricerca di una sistemazione a Gennaio, con la possibilità di poter rimanere in Serie A ancora possibile. Assieme all’Atalanta, Muriel sta cercando una soluzione per risolvere in maniera definitiva questa situazione.

Occasione Muriel per Gennaio: lunga fila per l’attaccante colombiano

Fin qui, l’inizio di stagione è piuttosto negativo per Luis Muriel, tant’è che in 225 minuti giocatori, l’attaccante colombiano non è riuscito a trovare il primo gol in questo campionato. Gasperini ha però trovato in Hojlund i gol che fin qui sono mancati da Muriel. In scadenza nel 2023, assieme al club bergamasco, l’attaccante ex Siviglia sta cercando una soluzione a Gennaio. molti club in fila per lui, con l’opzione Serie A ancora presente. Tanti i club del nostro campionato interessati a Muriel: dal Milan alla Roma, arrivando anche alla Juventus.

In particolare, il Milan potrebbe puntare su di lui visto che le problematiche fisiche di Origi ed il lento recupero di Ibrahimovic. Vista l’emergenza in attacco, con anche Rebic alle prese con continue noie muscolari, Maldini e Massara potrebbero puntare sull’attaccante dell’Atalanta in vista del mercato di Gennaio. Le pretendenti non mancano: anche dall’estero, squadre spagnole ma non solo, hanno mosso interesse verso Luis Muriel. Quel che è certo però, è che il colombiano vuole trovare spazio altrove, dato che con Gasperini, il rapporto è ai ferri corti.