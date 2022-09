Giorgia Palmas, nessuna traccia del bikini in acqua: davvero bollente

A quanto pare la nostra Giorgia Palmas ha nostalgia delle vacanze che sono appena trascorse. Da cosa lo abbiamo capito? Ovviamente dal fatto che, nelle ultime ore, ha deciso di pubblicare un nuovo contenuto direttamente sul suo account ufficiale di Instagram che merita di essere visionato con attenzione

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un post che bisogna vedere e rivedere con tutta la cautela di questo mondo. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione ha veramente esagerato. Ovviamente di tratta di una notizia fantastica, ci mancherebbe altro. Guardare per credere e buona visione a tutti.

Giorgia Palmas, così ci fai davvero del male

Molte persone non accettano assolutamente il fatto che l’estate sia terminata e che bisogna ritornare al mondo del lavoro. Proprio come Giorgia Palmas che ci ha tenuto a ricordare i bei momenti che ha vissuto nel suo ultimo periodo di relax prima di riattaccare la spina con il mondo del lavoro. Lo ha fatto con un post indimenticabile e che non poteva passare inosservato ai nostri occhi. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un contenuto di altissimo livello che merita decisamente molto. Come riportato in precedenza (ed anche lei nella didascalia) ci ha tenuto a precisare che ha utilizzato il filtro in ‘bianco e nero‘ per dare quel tocco in più alla foto. Probabilmente ci è riuscita ed i risultati sono stati a dir poco stupefacenti. Siete curiosi di conoscere il tutto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi e godervi lo spettacolo che sta per iniziare.

Giorgia Palmas, acqua bollente e bikini che si vede di striscio – FOTO

In un primo impatto pare che non indossi assolutamente nulla, ed invece si intravede un briciolo di bikini che comunque ci manda completamente fuori di testa. Il suo sguardo è a dir poco incantevole. Occhi puntati direttamente sull’obiettivo della fotocamera e successo garantito. Anche l’acqua della Sardegna, in vista della sua presenza, non poteva non diventare inevitabilmente bollente. D’altronde non potrebbe essere altrimenti: che spettacolo, nel vero senso della parola.