Addio Atalanta, va in Premier a gennaio: affare già fatto

I bergamaschi pronti a salutare il top player: per lui, cessione in vista a Gennaio, con la Premier League come prossima destinazione.

L’ottimo iniziato di stagione da parte dell’Atalanta di Gasperini lancia un segnale d’avvertimento a tutte quelle squadre in lotta per un posto in Europa. Alcune situazioni contrattuali però, potrebbero mettere in cattiva luce l’operato del tecnico ex Inter e Genoa.

Un inizio di stagione che, oltre al Napoli di Spalletti, vede l’Atalanta come protagonista. Assieme ai partenopei, i bergamaschi sono ancora imbattuti dopo 7 giornate di campionato. Considerata da tutti la vera outsider, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini è in uno stato di grazia, aiutata dal fatto che, rispetto alle altre concorrenti per l’Europa, i nerazzurri non partecipano a nessuna competizione europea. Più energie fisiche e psicologiche per l’Atalanta che, anche a Roma, ha dimostrato di saper vincere pur soffrendo per quasi tutti i 90 minuti di gioco. I giallorossi hanno condotto una gara quasi perfetta, creando molteplici occasioni da gol, non sfruttate però dagli attaccanti romanisti. Giorgio Scalvini assoluto protagonista del match con il gol decisivo. Atalanta che espugna l’Olimpico per 1-0 e si lancia in testa alla classifica assieme al Napoli. La sosta arriva forse nel momento più “bello” per i bergamaschi che, a suon di prestazioni, sono fin qui rimasti imbattuti in campionato. Pausa per le nazionali che servirà alla società per fare le prime valutazioni anche di mercato, dato che alcuni giocatori di lasciare la squadra a parametro zero.

Addio Atalanta: il giocatore può salutare già a Gennaio

Nonostante l’ottima avvio di stagione, in questa pausa per le nazionali l’Atalanta dovrà iniziare a fare i conti con diverse questioni di mercato per alcuni calciatori. Uno di questi è sicuramente Ruslan Malinovskyi, arrivato nell’estate del 2019 dal Genk. Un vero e proprio colpo, visto il rendimento del ragazzo nel nostro campionato. In questo inizio di stagione però, qualcosa non sta funzionando. Nonostante il solo ed unico gol messo a segno contro il Milan, il trequartista Ucraino ha raccolto 283 minuti in 7 partite di campionato, conscio del fatto che non è più una prima scelta per Gasperini. Complice anche la sua situazione contrattuale, il calciatore è pronto a lasciare Bergamo con destinazione Premier League.

Il trequartista ucraino dell’Atalanta potrebbe lasciare a Gennaio il club bergamasco. Per lui, risuonano le sirene dall’Inghilterra, con il Tottenham di Antonio Conte vigile sulla situazione del calciatore. Con un contratto in scadenza a Giugno del 2023, è chiaro che l’Atalanta e lo stesso Malinovskyi sono di fronte ad un bivio: rinnovo oppure cessione a Gennaio, con lo spauracchio per la società nerazzurra di perdere il calciatore a parametro zero.