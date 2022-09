Giorgia Rossi, tacchi vertiginosi: gambe infinite, visione paradisiaca

Giorgia Rossi è decisamente molto attiva sui social network in questo periodo. Lo si capisce direttamente dal fatto che sta tendendo a postare molti post che, inevitabilmente, stanno avendo un grandissimo successo. Proprio come l’ultimo contenuto che merita di essere visionato con la massima attenzione da tutti noi

Il titolo non è assolutamente ingannevole, quindi aspettatevi un qualcosa di veramente magnifico che arriva direttamente dalla nativa di Roma. Il post è decisamente tutto un programma. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa che vi manderà completamente fuori di testa. Noi della redazione, a dire il vero, abbiamo esaurito tutti i termini per descrivere la sua infinita bellezza – FOTO

Giorgia Rossi, questa volta hai davvero esagerato

Con la pausa del campionato per via delle gare delle nazionali anche i giornalisti delle emittenti televisive sportive si stanno concedendo un breve periodo di relax. La nostra Giorgia, infatti, ha deciso di trascorrere il suo tempo in Sardegna. Ovviamente non poteva assolutamente mancare la foto che ha postato direttamente sul suo account ufficiale di Instagram. Nemmeno a dirlo che il contenuto sta ricevendo il successo che merita. A cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente ad un impressionante numero di “like” e commenti di approvazione che, in questi casi, non possono assolutamente mai mancare. Come riportato in precedenza anche noi della redazione, a dire il vero, ci dobbiamo riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Un qualcosa di veramente eccezionale che merita e non poco. Adesso, però, basta con le chiacchiere visto che siamo arrivati alla parte che tutti quanti voi stavate aspettando da un bel po’ di righe. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Giorgia Rossi, tacchi sublimi e corpo fantastico – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole che mai. Dobbiamo dirlo con grade chiarezza: il nero è un colore che le sta divinamente. Così come tutti gli altri. Tacchi in bella vista che non passano inosservati, delle gambe che sembrano quasi non finiscano mai ed un vestito che mette in mostra tutte le sue straordinarie qualità e forme. Per non parlare di quel filo di trucco che, in queste occasioni, non deve mai mancare. Sguardo intenso e intrigante come piace a tutti quanti noi e si va a raccogliere una infinità di “cuoricini“.