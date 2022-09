Nikita Pelizon nuova star bollente al GF Vip: che perizoma

Nikita Pelizon è già fra le protagoniste più apprezzate del Gf Vip: fisico mozzafiato, simpatia e carattere da vendere.

La sua carriera è in una fase di crescita incredibile, che in meno di un anno le ha regalato esperienze pazzesche in tv e un successo in netta crescita.

Quella voglia di avventura, di viaggiare, di esprimersi in libertà, hanno premiato Nikita Pelizon, scelta nell’ultima edizione di Pechino Express. In coppia con Helena Prestes ha lottato, sofferto, gioito, ma non è riuscita a vincere nel programma che l’ha resa celebre al grande pubblico. Non è stata questa però la prima esperienza della modella e influencer triestina in tv.

Sul piccolo schermo aveva già preso parte a Temptation Island nel ruolo da tentatrice e poi ad Ex on the beach. Esperienze importanti per una modella che fra spot in tv all’estero, ed esperienze lavorative anche fuori dall’Italia, non ha mai nascosto la voglia di conoscere realtà diverse, si essere pronta a viaggiare pur di divertirsi, di soddisfare quella esplosività e quella sete di conoscenza che ha conquistato gli autori televisivi. Dopo l’esperienza a Pechino Express è arrivata quindi una nuova chiamata, e Nikita Pelizon sta già dando grandi soddisfazioni ai suoi fan al Gf Vip.

Nikita Pelizon in perizoma: fan a bocca aperta

Sfilate in giro per il mondo, esperienze da testimonial in un’altra nazione di un noto marchio di telefonia mobile, e ancora scatti per riviste, importanti chiamate. Nikita Pelizon non si ferma mai, e quel carattere aperto a tante esperienze le sta regalando un grande successo. Alfonso Signorini l’ha voluta quindi per il suo Grande Fratello, e la base di followers, che sta già crescendo in queste ore, sta spingendo la splendida triestina.

Merito di certo della sua voglia di farsi notare nel mondo dello spettacolo, ma anche di un fisico spettacolare, di un volto particolare e bellissimo, di un fascino incredibile che sui social emerge in maniera fortissima. Lei stessa infatti fu chiarissima nel dire che fin da giovanissima avrebbe voluto girare il mondo lavorando da modella o comunque nello spettacolo.

Ci è riuscita con semplicità, anche perché dalle foto nella sua quotidianità quella bellezza particolare emerge in maniera potentissima. Capita quindi che anche un cocktail in spiaggia, con un bikini in un momento di relax e di profilo, possa fare incetta di like e commenti in una community da 125 mila followers. La Pelizon in effetti accende l’entusiasmo e conquista proprio tutti. I fan lo ribadiscono, e chiariscono di non vedere l’ora di apprezzarla sempre di più all’interno del programma di Mediaset.