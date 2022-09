Inter, Skriniar ‘paga’ il nuovo attaccante: sgarbo a Conte

Il futuro di Skriniar tiene ancora banco in casa Inter, i nerazzurri spingono per il rinnovo che potrebbe favorire l’arrivo di un attaccante

E’ stata una lunga estate per Milan Skriniar, che a lungo è sembrato sul punto di lasciare l’Inter. Alla fine però il lungo corteggiamento del Psg non si è concretizzato in un addio. Lo slovacco, che aveva ricevuto dai francesi una offerta clamorosa (un ingaggio prossimo ai 9 milioni di euro), poteva essere il giocatore sacrificato dai nerazzurri sull’altare del bilancio. La scelta di Marotta, però, in assenza della giusta proposta dal Psg per il cartellino, è stata di tipo diverso. Ossia, niente cessioni eccellenti per il momento, con l’obbligo di adempiere a un corposo attivo in sessione di trasferimenti rimandato al 30 giugno 2023.

Inter, missione rinnovo per Skriniar: ma può ancora dire addio

Per quella data, l’Inter dovrà necessariamente lasciare andare almeno uno, se non di più, dei suoi pezzi pregiati. E si parla sempre dello slovacco, che però ha il contratto in scadenza proprio il 30 giugno. Il club nerazzurro non può permettersi di perderlo a zero e può proporgli il rinnovo in maniera ‘tattica’ per riuscire a monetizzare adeguatamente dal suo addio. Anche se qualcuno si presentasse con un’offerta a gennaio, si scenderebbe parecchio anche dai 60 milioni a cui era arrivato il Psg in estate, visto che si sarebbe, a quel punto, a pochi mesi da un addio a parametro zero. La missione del rinnovo dell’ex difensore della Sampdoria potrebbe inoltre essere propedeutica anche ad un affare in attacco, ed è quello l’orizzonte verso cui Marotta si starebbe indirizzando.

Inter, assalto a Son del Tottenham con i soldi di Skriniar

Secondo ‘Todofichajes.com’, in Spagna, infatti nei piani dell’Inter ci sarebbe il coreano Heung-Min Son. Il giocatore è tra i preferiti di Conte al Tottenham e si è sbloccato nell’ultima gara di campionato con il Leicester con una tripletta, ma, arrivato a 30 anni, potrebbe voler cambiare aria. Marotta pianifica lo ‘sgarbo’ al suo ex allenatore, mettendo nel mirino un giocatore di grande livello internazionale e con capacità di svariare in vari ruoli su tutto il fronte offensivo. In prima linea, del resto, c’è da rilanciare, con l’affare Correa che purtroppo non ha sortito gli effetti sperati: il ‘Tucu’, in un anno e poco più in nerazzurro, ha decisamente deluso e a fine anno potrebbe essere ceduto. Gli estimatori non gli mancano di certo.